Sérült kirándulót mentettek a Gellért-hegyről + videó

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság jelentése szerint egy sziklára esett kirándulót kellett menteni vasárnap este Budapest tizenegyedik kerületében, a Gellért-hegyen. A fővárosi hivatásos tűzoltók a bajba jutott férfit alpintechnikával leengedték, majd magasból mentő gépjármű segítségével lehozták és átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik kórházba szállították. A mentési munkálatok közel két órát vettek igénybe, amelyben tizenhat tűzoltó öt gépjárművel vett részt.
Forrás: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Fotó: képernyőfotó