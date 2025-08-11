Keresés

2025. 08. 11. Hétfő
Sérült kirándulót mentettek a Gellért-hegyről + videó

2025. augusztus 11., hétfő 09:52 | HírTV

A zuhanásban sérült férfit alpintechnikával segítették le a Gellért-hegy szikláiról, hogy átadhassák a mentőknek.

  • Sérült kirándulót mentettek a Gellért-hegyről + videó

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság jelentése szerint egy sziklára esett kirándulót kellett menteni vasárnap este Budapest tizenegyedik kerületében, a Gellért-hegyen. A fővárosi hivatásos tűzoltók a bajba jutott férfit alpintechnikával leengedték, majd magasból mentő gépjármű segítségével lehozták és átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik kórházba szállították. A mentési munkálatok közel két órát vettek igénybe, amelyben tizenhat tűzoltó öt gépjárművel vett részt. 

Forrás: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fotó: képernyőfotó

Sajtóklub – Fleck Zoltán a Tisza Párt rendezvényén nyíltan hangoztatta: forradalomra van szükség, nem kormányváltásra + videó

