Saját magát buktatta le a tolvaj

Bosszantó motorozásával hívta fel magára a figyelmet 2021. április 19-én kora délután egy férfi Szabadszálláson. Egy helyi lakos be is jelentette a rendőrségen, hogy az utcában cross motorral száguldozik. A körzeti megbízott azonnal intézkedett, és igazoltatta a rendbontót. Kiderült, hogy a 31 éves férfi elfogyasztott némi alkoholt, mielőtt ráült a vasparipára, így őt mintavételre előállították. A ruházatát is átvizsgálták az egyenruhások, amelyből fülbevalók, nyakláncok és dísztárgyak kerültek elő. A férfi ugyan azt állította, hogy ezek egy zsibvásáron szerezte, ám a gyanakvó rendőrök nyomozásba kezdtek, melynek eredményeként rövid időn belül kiderült, hogy a tárgyak lopásból származnak. A tolvaj azokat egy ismerőse édesanyjától tulajdonította el.

A helyi lakossal szemben nyomozás indult, melynek során további három vagyon elleni bűncselekményre derült fény. Egy ingatlanból készpénzt és okmányokat tulajdonított el, máshonnan pedig flexet lopott.

A Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának nyomozói a – jelenleg más ügyben letartóztatásban lévő – gyanúsítottal szemben az eljárást befejezték. A férfi ellen vádemelést javasolnak.

Police.hu