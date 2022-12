Saját kiskorú lányát kényszerítette prostitúcióra

Megosztás itt:

A vád szerint a nő a férje 2018 novemberi halála után két kiskorú lánya alapvető testi, erkölcsi és lelki fejlődési igényeit nem elégítette ki, nem teremtett nekik megfelelő életkörülményeket, biztonságos otthont. Nem mutatott szándékot arra, hogy munkahelyet keressen, holott nagyon rossz körülmények között éltek, nem főzött a gyermekekre, akik az iskolából is rendre hiányoztak, tanszereik nem voltak meg, ruházatuk rendezetlen, megjelenésük ápolatlan és elhanyagolt volt. A nő több alkalommal tettleg is bántalmazta gyermekeit, miközben a két gyermek után járó árvaellátást és családi pótlékot is magára költötte.

A nő házában több férfi is megfordult, akikkel szexuális kapcsolatot létesített és kábítószert fogyasztott, köztük az utcában lakó férfi iis. A férfiak és az anyjuk – a gyermekek jelenlétében is fogyasztottak kábítószert a házban, a nőt egy esetben egy drogos rosszulléte miatt mentő szállította el. A fiatalabb - akkor 7 éves - kislány egyszer szemtanúja volt az anyja és alkalmi partnere szexuális partnere együttlétének is.

A nő és a 47 éves férfi 2019 év elején megállapodtak abban, hogy a nő idősebbik, de még akkor is csak 15 éves leányát haszonszerzés végett a férfi futtatni fogja, szexuális partnereket szervez részére a környéken. Az anya a tiltakozó lányát megfenyegette, saját maga és a kishúga bántalmazásával zsarolta meg. A megfenyegetett kiskorú kiszolgáltatott helyzetben volt, mivel az anyja házában, az ő nevelése, felügyelete alatt állt, a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, tényleges választási lehetőség hiányában kénytelen volt megtenni, amire utasították.

A férfi – aki tisztában volt a lány életkorával – 2019 januárja és szeptembere között legalább négy alkalommal szállította a gépkocsijával a sértettet különböző férfiakhoz szexuális szolgáltatás nyújtására, az alkalmanként átvett 5.000 forint felét az anyának adta.

A kiskorúakat a családvédelemnek 2019 októberében sikerült kiemelni a lakókörnyezetükből, és nevelésbe venni.

Az anyát két rendbeli kiskorú veszélyeztetése, valamint az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása alatt álló, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére kizsákmányolás céljából, fenyegetéssel, üzletszerűen elkövetett emberkereskedelem bűntettével vádolja az ügyészség, a férfinak emberkereskedelem bűntette miatt kell felelnie.

Borítókép: Illusztráció (Shutterstock)