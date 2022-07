Rövid ideig autózhatott

Megosztás itt:

A Balassagyarmati Rendőrkapitányság jármű önkényes elvétele bűntett és lopás vétség megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást egy 37 éves mátraszelei lakos ellen.

A nyomozás adatai alapján a férfi 2022. július 26-án 14 óra 15 perc körül az egyik balassagyarmati vendéglátó egység előtt parkoló – étel kiszállítására használt – nyitott állapotban hagyott személygépkocsit a benne lévő indítókulccsal beindította és elvitte.

A rendőrök a kiadott körözvény alapján két órán belül megállították a Salgótarjánban közlekedő gépkocsit és az azt vezető, a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 37 éves férfit elfogták. Kiderült, hogy a gépjárművet előzőleg vezető sértett a tulajdonát képező pénztárcát személyes okirataival és pénzével együtt a gépkocsiban hagyta, amelyből a terhelt a pénzt kivette és annak egy részét elköltötte, míg a tárcát eldobta.

A rendőrök a 37 éves mátraszelei lakost a Balassagyarmati Rendőrkapitányságra előállították, gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és előterjesztést tettek az ügyészségen letartóztatásának indítványozására.

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság a hasonló jellegű bűncselekmények megelőzése érdekében kéri a járművezetőket, hogy mindig zárják be a gépkocsi ajtóit, az ablakokat húzzák fel, kapcsolják be a riasztót még akkor is, ha csak pár percre szállnak ki a járműből! Kérjük, hogy ne hagyjanak értéket az autóban, személyes irataikat és a jármű okmányait ne tartsák a gépkocsiban!

