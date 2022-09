Rossz hírt közölt Sáfrány Emese a kórházban fekvő szívbeteg szerelméről

Megosztás itt:

Újabb eljáráson van túl a TNT-ből ismert Inti, azaz Zuber Krisztián. Mint ismert, a zenészt szívelégtelenséggel és szívritmuszavarral vették fel a kórházba szeptember elején. A fekvőbetegek közé került, de a gyógyszereknek és az orvosok szakértelmének hála, már sokkal jobban érzi magát. A szíve azonban egyelőre a sokkolás után sem ver jó ritmusban, pedig ez lett volna az eljárás célja.

„Azért volt szükséges ez az eljárás, mert még mindig nem jó ritmusban ver a szíve. Először elaltatták, majd sokkolták a szívét, mintha újraélesztenék. Viszont ez most nem sikerült, így az eljárást később megismétlik, addig tovább kezelik a gyógyszerekkel” – magyarázta a Blikknek Inti párja, Sáfrány Emese.

A lap elérte Intit, aki derülátó.

„Igaz, ez most nem sikerült, de a gyógyszereknek hála, már teljesen jól vagyok fizikailag. Később meg fogjuk ismételni ezt az eljárást, aztán nemsokára ICD-t fognak beültetni a szívemhez, ami egy beültethető kardioverter-defibrillátor. Ez az eszköz fogja szabályozni a szívritmusomat, és arra is képes, hogy újraindítsa a szívem, ha esetleg leállna. Emellett persze a gyógyszereimet is folyamatosan szednem kell majd” – mondta Inti, aki nagyon várja már, hogy kijöhessen a kórházból.

Előfordulhat, hogy a hét második felében kiengednek, de ez még nem biztos. Viszont ha ez megtörténik, akkor is vissza kell járnom a kórházba, hogy a gyógyszereimet beállítsák az orvosok, de legalább már otthon aludhatok.

Ripost