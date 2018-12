Robbanótesteket találtak Enying határában

2018. DECEMBER 3., HÉTFÕ SZÁVAY ISTVÁN JOBBIKOS KÉPVISELÕ LEMONDOTT PARLAMENTI MANDÁTUMÁRÓL. SZÁVAY ISTVÁN FACEBOOKON AZT ÍRTA: LEMONDÁSÁVAL ARÁNYOS FELELÕSSÉGET VÁLLALT. A MAGYAR NEMZET MINDIG HÁLÁS LESZ GEORGE H.W. BUSH ELNÖKNEK ÍRTA A GYÁSZOLÓ CSALÁDNAK LEVELÉBEN ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK. A KORMÁNY TAGJAIHOZ INTÉZENDÕ KÉRDÉSEKKEL ÉS AZONNALI KÉRDÉSEKKEL ÉR MA VÉGET AZ ORSZÁGGYÛLÉS MÚLT HÉTEN KEZDÕDÖTT ÜLÉSE. SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER FOGADTA AZ AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM ENERGIAÜGYI IRODÁJÁNAK VEZETÕJÉT. A VESTFROST DÁN VÁLLALAT 4,4 MRD FT BERUHÁZÁSSAL BÕVÍTI CSONGRÁDI HÛTÕGÉPGYÁRTÓ- ÉS RAKTÁROZÁSI KAPACITÁSÁT. A 2018-AS BUENOS AIRES-I IFJÚSÁGI OLIMPIÁN SZEREPLÕ FIATALOK KOROSZTÁLYUK PÉLDAKÉPEI MONDTA KÁSLER MIKLÓS EMMI-MINISZTER. A CEU MINDEN AMERIKAI AKKREDITÁCIÓJÚ PROGRAMJÁT BÉCSBEN INDÍTJA EL 2019 SZEPTEMBERÉBEN KÖZÖLTE AZ EGYETEM. KÁSLER MIKLÓS: LEZÁRULT 19 NAGYTELJESÍTMÉNYÛ DIAGNOSZTIKAI ÉS TERÁPIÁS GÉP KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSA, A TENDER ÉRTÉKE 250 MILLIÓ FORINT. NOVÁK KATALIN EMMI-ÁLLAMTITKÁR: HÉTFÕN MEGÉRKEZNEK AZ ÁTUTALÁSSAL FOLYÓSÍTOTT DECEMBERI NYUGDÍJAK, ÉS A POSTA IS MEGKEZDI A KÉZBESÍTÉST. NAGY ISTVÁN AGRÁRMINISZTER: TOVÁBBRA IS FOLYTATNI KELL A SZÓJATERMELÉS ÖSZTÖNZÉSÉT. A PÉNZTÁRI HOZZÁJÁRULÁS AZ EGYIK LEGJOBB MUNKÁLTATÓI JUTTATÁS MARAD - KÖZÖLTE AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. ÁRUFELTÖLTÕK HAGYHATJÁK EL A TESCÓT A VÁLLALATI ÁTSZERVEZÉS MIATT A KARÁCSONYI BEVÁSÁRLÁSI SZEZONBAN MAGYAR IDÕK. 4,5%-RA EMELTE AZ IDEI GDP-ELÕREJELZÉSÉT A GKI, 2019-RE PEDIG 3,2%-OS NÖVEKEDÉST VÁR. 4 ÓRÁRA RÖVIDÍTETTE A 100 KM ALATTI UTAZÁSRA SZÓLÓ VONATJEGYEK ÉRVÉNYTARTAMÁT A MÁV. BRUTTÓ 2 FT-TAL CSÖKKENTI A 95-ÖS BENZIN ÉS BRUTTÓ 6 FT-TAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRÁT SZERDÁN A MOL. EMMANUEL MACRON KÉRÉSÉRE A MINISZTERELNÖK FOGADJA A "SÁRGA MELLÉNYESEK " KÉPVISELÕIT ÉS A PARLAMENTI PÁRTOK VEZETÕIT. RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT KIHIRDETÉSÉT KÉRTE A FRANCIA RENDÕRSÉG A PÁRIZSI ZAVARGÁSOK MIATT. AZ ÜZEMANYAGADÓ EMELÉSE ELLENI TÜNTETÉSEK SORÁN 110-EN MEGSÉRÜLTEK, KÖZTÜK 17 RENDÕR. BLOOMBERG: BRÜSSZEL 4,5 MILLIÁRD EURÓS KIADÁSCSÖKKENTÉST VÁR OLASZORSZÁGTÓL A TÚLZOTTDEFICIT-ELJÁRÁS ELKERÜLÉSÉHEZ. TÖBB MINT KÉTÉVES MÉLYPONTRA SÜLLYEDT AZ EURÓÖVEZETI FELDOLGOZÓIPAR TELJESÍTMÉNYE IHS MARKIT LONDONI ELEMZÕCÉG. ÚJABB VÁDEMELÉST JAVASOL AZ IZRAELI RENDÕRSÉG AZ ÜGYÉSZSÉGNEK BENJAMIN NETANJAHU KORMÁNYFÕ ÉS FELESÉGE ELLEN A TÖBBI KÖZT KORRUPCIÓ GYANÚJÁVAL. NATO-FÕTITKÁR: A NATO POLITIKAI ÉS GYAKORLATI SEGÍTSÉGET NYÚJT UKRAJNÁNAK. NEM VEZETI BE JANUÁR ELSEJÉTÕL A KÍNAI ÁRUKRA VONATKOZÓ AMERIKAI VÁMOKAT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK SEGÍTSÉGET KÉRT A PAKISZTÁNI MINISZTERELNÖKTÕL AZ AFGÁN KORMÁNY ÉS A TÁLIBOK KÖZÖTTI TÁRGYALÁSOK ÚJRAINDÍTÁSÁHOZ. SPANYOLORSZÁGBA HELYEZIK ÁT AZT A 11 MIGRÁNST, AKIT EGY SPANYOL HALÁSZHAJÓ TETT KI VASÁRNAP MÁLTÁN KÖZÖLTE A MÁLTAI SZAKMINISZTER. JANUÁRBAN VAGY FEBRUÁRBAN LESZ A MÁSODIK CSÚCSTALÁLKOZÓ KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕVEL KÖZÖLTE DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK. ANTONIO GUTERRES ENSZ-FÕTITKÁR: A VILÁG TÚL KEVESET TESZ A KLÍMAVÁLTOZÁS MEGÁLLÍTÁSÁÉRT. COP24-VEZETÕ: ÉLETTEL KELL MEGTÖLTENI A PÁRIZSI KLÍMAMEGÁLLAPODÁST, HOGY KÉT CELSIUS-FOK ALATT TARTSUK A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉST. KÖRÜLBELÜL 65 EZREN TÜNTETTEK AZ ÉGHAJLATVÉDELEMÉRT BRÜSSZELBEN A COP24 MEGKEZDÉSE ELÕTT. KATAR JANUÁRBAN KILÉP AZ OPEC-BÕL - JELENTETTE BE KATAR ÚJ ENERGIAÜGYI MINISZTERE. ÕRIZETBE VETTE A RENDÕRSÉG AZT A KÉT FEGYVEREST, AKIK A KELET-AUSZTRÁLIAI BRISBANE-BEN KEZDTEK LÖVÖLDÖZNI. HÁROM ÛRHAJÓSSAL A FEDÉLZETÉN ELINDULT BAJKONURBÓL AZ ÛRÁLLOMÁSRA A SZOJUZ MSZ-11 ÛRHAJÓ. VILLAMOS ÉS KAMION ÜTKÖZÖTT A FÕVÁROS X. KERÜLETÉBEN, A VILLAMOSON UTAZÓ EGYIK UTAS SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT. A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG A KÖZPONTI NYOMOZÓ FÕÜGYÉSZSÉGNEK TOVÁBBÍTOTTA A SZEVIÉP-KÁROSULTAK ÁLTAL TETT FELJELENTÉST. A NAPPALI HÕMÉRSÉKLET EMELKEDÉSE MELLETT, BORÚS, CSAPADÉKOS IDÕ VÁRHATÓ A HÉTEN, ESÕ, ÓNOS ESÕ, HAVAZÁS IS LEHETSÉGES OMSZ. BUDAPESTRE ÉS HAT MEGYÉRE ADOTT KI ELSÕFOKÚ FIGYELMEZTETÉST AZ OMSZ ÓNOS ESÕ VESZÉLYE MIATT. MISKOLCON, NYÍREGYHÁZÁN, SAJÓSZENTPÉTEREN ÉS SZOMBATHELYEN KIFOGÁSOLTNAK MINÕSÍTETTÉK A LEVEGÕT. IDÕSZAKOS ÚTLEZÁRÁSOKRA SZÁMÍTHATNAK AZ AUTÓSOK A 2-ES FÕÚT DUNAKESZI-GÖD SZAKASZÁN DECEMBER 3. ÉS 7. KÖZÖTT ÉJSZAKÁNKÉNT.