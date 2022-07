Rettenetes véget ért a szexjáték

Megosztás itt:

A bizarr esethez a Firenze szívében található szálloda munkatársai riasztották a zsarukat, miután a vérző, jól láthatóan megvagdosott brit asszony kitámolygott a folyosóra és segítséget kért tőlük.

A kiérkező mentősök azonnal a kórházba szállították a súlyos állapotban lévő nőt, akinek a testét nem csak vágások, de zúzódások is borították, míg a rendőrök bementek a szállodai szobába, ahol megtalálták a házaspár 40 éves férfi tagját, holtan.

Kiderült, hogy a manchesteri házaspár pénteken érkezett a luxusszállóba, az eset pedig az első éjszakájukon történt. Bár a rendőrök még jelenleg is vizsgálódnak az ügyben, hogy kiderítsék, nem családon belüli erőszakról volt-e szó, ám egyre bizonyosabb, hogy egy sajátos szexuális mulatság torkollott tragédiába az éjjel.

- A férfi testén is egy sor zúzódást és vágást találtak, bár a nő állapota súlyosabb volt. A férfi vélhetően valamiféle rohamot kaphatott- idézte a helyi rendőröket a The Sun. Hozzátették, hogy természetesen minden lehetséges módon utánajárnak a történteknek, ahogy lehet, az asszonyt is kihallgatják, a nő azonban még mindig kórházban fekszik. Élete szerencsére nincs veszélyben.

- Az állapota súlyos, de stabil, a sérülései nem életveszélyesek. Reméljük, hogy az elkövetkezendő órákban kihallgathatjuk- mondták. A La Republica azt írja, hogy az asszony látta a férjét a földre rogyni, ekkor rohant ki a folyosóra segítségért, a La Nazione pedig már úgy tudja, hogy valóban nem családon belüli erőszak állt a háttérben, információik szerint a férfi ugyanis szívrohamban hunyt el.

Borsonline