Rettegtek agresszív apjuktól az aszódi családirtó lányai, mégis menniük kellett hozzá

Megosztás itt:

L. Zsuzsanna hiába könyörgött a családsegítőtől kezdve mindenkinek, hogy tegyenek valamit, mert baj lesz, úgy tűnik, senki sem vette eléggé komolyan a tanárnőt. A lányok hiába rettegtek az apjuktól, menniük kellett hozzá, mert különben még az édesanyjuk üthette volna meg a bokáját.

A szabályozás miatt ha nem engedi láthatásra a gyermekeit, elvehették volna tőle a lányait. Mindössze annyit tett a hatóság, hogy a kisebb lányt védelembe vette, vagyis kiemelten figyelt rá a gyermekvédelem, ez azonban a gyakorlatban nem sokat jelentett.

Tímea és Júlia ilyen előzmények után mentek apjukhoz a május 20-i hétvégére. L. Tamás aszódi lakásában, a család korábbi otthonában feltehetőleg elkábította, majd baltával megölte két kamaszlányát. Tette után megpróbált magával is végezni, vonat alá ugrott. A gázolást túlélte, jelenleg is szigorú rendőri felügyelet mellett rendőrök őrzik a kórházban. Mint megírtuk, a kép csütörtökön állt össze, akkor találták meg a holttesteket. A lányokat az anyjuk napok óta kétségbeesve kereste.

– Zsuzsanna tényleg mindent megpróbált a rendelkezésére álló hivatalos keretek között, hogy megóvja gyermekeit, mégis ez a felfoghatatlan borzalmom lett a tragikus történet vége – kezdte lapunknak Mérő Vera, a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene Alapítvány vezetője. – Már az is felháborító dolog, hogy egy bántalmazó apának oda kellett adni a lányokat, az meg, ami a keresésük napjaiban történt, egyszerűen felfoghatatlan. Amint vasárnap a megjelölt időpontban nem érkeztek haza a lányok, az anyjuk tudta, hogy nagy baj van, ezért szólt a rendőrségnek, a családsegítőnek, sőt, az ügyészégnek is. Érdemben azonban senki nem tett semmit, csak látszatintézkedések történtek. Szerdán végső kétségbeesésében az alapítványunknak is írt, fel is vettük vele a kapcsolatot. Akkor azonban már késő volt. Sajnos, a probléma rendszerszintű, rengeteg hasonló cipőben járó anyuka van, akik hiába könyörögnek, hogy a hivatali személyek higgyenek nekik. Csak gondoljunk a pár hónapja történt dunakeszi tragédiára. Az apa egy láthatás után megölte a kisfiát, a gyerek anyját, nagyanyját, majd magát is. Ott is kiderült, hogy az édesanya mindent megpróbált, hogy segítséget kérjen a gyerek apja ellen, semmi sem történt – emlékeztetett a szakember, aki az aszódi tragédia óta rengeteg levelet kap édesanyáktól, akik szintén a gyerekvédelmi szolgálatra panaszkodnak.

Zsuzsanna és Tamás pár éve váltak el, többek között a férfi agresszív viselkedése miatt. A lányok már éppen kezdtek fellélegezni, apjuk nyomasztó közelségének megszűnése nagyon jót tett nekik. Imádott édesanyjukkal új életet kezdtek Vámosgyörkön. Tanulmányaikban mindketten kiválóan teljesítettek, Tímea nemrégiben még helyesírási versenyt is nyert.

– Csodálatos volt mind a két lány. Aranyosak, kedvesek, jól neveltek voltak. Imádtak tanulni, és az anyukájuk sokat is segített nekik ebben. Csak azt utálták, amikor az apjukhoz kellett menniük. A nagyobb igazából csak azért ment, hogy a kishúgára vigyázzon – árulta el a család egyik ismerőse, aki nagyon fél, hogy Zsuzsanna leírhatatlan bánatában nehogy eldobja az életét.

Blikk.hu