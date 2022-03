Rettegnek a harcias kutyától, aki a Sóstónál támadta meg Erzsébetet és kutyáit

Megosztás itt:

Alig néhány száz méterre a Sóstói Tanösvénytől, otthona előtt találkoztunk Balogh Erzsébettel, aki kihasználva a természet közelségét, rendszeresen sétál el az utca végén lévő tisztásra kutyáival. Végigsétáltunk az útvonalon, amit azon az ominózus napon három kutyájával is megtett. Két aprócska csivavával és egy beteg, mind a négy lábát műtött labradorral.

Balogh Erzsébet a helyszínen mesélte el, hogy amikor a tisztáshoz értek, ahol játszani szoktak, a nádas mellett megpillantott egy nagytestű kutyát, lánccal a nyakában. Ezután a gazda felvette a két csivavát és elindult hazafelé, de visszaemlékezése szerint semmi esélye nem volt, mert a kaukázusi jellegű kutya azonnal mellettük volt és támadni kezdte őket. A gazdát és a kutyákat egyaránt. Erzsébet próbálta kiabálással és a kutya felé rúgva elijeszteni a támadót, de elesett. Picike nevű kutyája gazdája fejét védte, a hatalmas kutya viszont elragadta és félredobta a csivavát. – Láttam, hogy a hátából kitépte a szőrt. A kiabálásomra az erdő felől két férfi jött segíteni, a kutya viszont egészen addig mindenkit támadott, amíg egyikük le nem tudott törni egy ágat és azzal elkergetni. Sokkos állapotba kerültem, így nem láttam, hogy a kutyám, aki azóta sincs meg, merre menekült el – emlékezett vissza Erzsébet. A csivavát azonnal elkezdték keresni, felhívást tettek közzé a közösségi médiában, de mivel az eset a délutáni órákban történt, a sötétedés miatt a tényleges keresést csak másnap tudták elkezdeni. Akkor viszont rengetegen siettek a kétségbeesett és még mindig sokkos állapotban lévő gazda segítségére.

A területet vadász- és nyomkövető kutyákkal is átfésülték, akik a szagot követve az Alvinci utcától egészen a Hosszúsétatérig mentek a sínek közelében. Sajnos eredménytelenül, a kutya azóta sincs meg. Balogh Erzsébet felkereste a MÁV irodáját is, akik átnézték az érintett szakaszt, de tetemet sem találtak. Erzsébet azóta is szórólapokat tesz a városrész postaládáiba, amivel arra kéri a lakókat, ha látták kutyáját, értesítsék őt. Az eset helyszínének környékén és az otthonuk közelében ruhák vannak szétszórva, Erzsébet ruhái ezek, hiszen ez is reményt ad arra, hogy ha a csivava megérzi gazdája illatát, hazatalál. Balogh Erzsébet célja, hogy a támadó kutyát, amely a Repülőtéri úti házak mögötti egyik kalyibánál van jelenleg kikötve, elszállítsák a környékről.

Mint mondja, nem az ebet, hanem a gazdáját hibáztatja, tudomása szerint nem ő az első, akit az állat megtámadott. Ezzel egyetemben arra is kér mindenkit, hogy a biztonsága érdekében ne sétáljon a tanösvény érintett területén, használjanak egy másik bejáratot, amíg valamilyen megoldásra nem jutnak az ügyben. A rendőrségen már megtette a feljelentést. Megkerestük a megyei rendőr-főkapitányságot, az ilyen ügyekben milyen lehetősége van a környéken élőknek? Egyáltalán elszállíthatja-e a rendőrség biztos helyre az ebet? A kérdésekre egyelőre nem kaptunk választ, de ha érkezik ilyen, azt természetesen megjelentetjük.

Kép: A képen szereplő csivavát tépte meg a kutya, a kistestű kutyát azóta sem találják, a támadás után eltűnt