Rendőrök mentettek ki egy kétéves kisfiút a bezáródott autóból Újpesten

A nő elmondta, hogy a közeli Kassai utcában parkolt, a kétéves gyermekét az autóba ültette, amikor a jármű valahogyan bezáródott, miközben az indítókulcs is bent maradt. Mivel nagyon meleg volt, a késedelem veszélyes lehetett volna, ezért az újpesti rendőrök azonnal döntöttek; az autó ablakát betörték, és kiemelték a kisfiút.

A járőrök a gyermeket az édesanyjával együtt megnyugtatták. Az izgalmakon túl nem esett baja senkinek.

Nem az első ilyen eset, tavaly ilyenkor szintén egy gyermeket kellett a rendőröknek kimenteni egy autóból, mert az anyuka egy bevásárlóközpont parkolójában az autója ajtaját, –amelyben a kétéves kisfia tartózkodott- az indítókulccsal együtt véletlenül bezárta.

Azt reméljük már mondanunk sem kell, hogy önszántunkból semmi esetben se zárják be a kisgyermeket, kiskedvencet az autóba még rövid időre se, hiszen a nyári melegben az autó utastere könnyen felforrósodik, bent elviselhetetlen hőség tud keletkezni, ami akár percek alatt is végzetes lehet, ha valaki az utastérbe van zárva. A fenti eset arra is felhívja a figyelmet, hogy az indítókulcsot indulásig mindvégig tartsuk magunknál, ne rakjuk az ülésre, ne felejtsük a táskában, amit az autóba rakunk, ne helyezzük a gyújtáskapcsolóba, hiszen látható, hogy könnyen baj történhet.

