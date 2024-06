Rendőrnőt fogdosott a nyílt utcán – ma már bánja tettét

Megosztás itt:

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (NSZKK) igazságügyi genetikusai leplezték le a putnoki R. Zoltánt (29), aki november 8-án reggel a város Rákóczi útján durván megfogdosott egy civilben az állomáshelyére igyekvő, akkor még próbaidős rendőrnőt. A sértett sem képmása, sem neve közlését nem szerette volna, de így is célba érhet az üzenete.

A Putnoki Rendőrőrs munkatársai közül ma reggel is többen indultak el a Mátyás király tér felől a Rákóczi út 87. alatti objektumhoz, hogy felvegyék szolgálatukat, és talán az a rendőrnő is köztük volt, aki hét hónappal korábban ezen a szakaszon szexuális kényszerítés áldozatává vált.

– Hallottam, hogy valaki lépked mögöttem, és amikor már csak pár méterre lehetett, egy pillanatra úgy fordultam, hogy lássam, a járda melyik felén halad, hogy kényelmesen elférjen mellettem, mert esernyőt tartottam – idézte fel az őrmester, aki ekkor még a Miskolci Rendvédelmi Technikum tanulója volt, és a tíz hónapos járőrképzés gyakorlatát töltötte a Putnoki Rendőrőrsön. – Nem feltételeztem, hogy bűncselekmény áldozatává válhatok a rendőrség utcájában, pár száz méterre az objektumtól. Ennek tudom be, hogy ledermedtem, amikor az idegen férfi hátulról az ágyékomhoz nyúlt, méghozzá durván, valósággal belém mart, fájdalmat is okozott. Elkiáltottam magam, majd a jobb kezemben lévő ernyővel felé suhintottam, és el is találtam, de az arcát ekkor sem láttam, mert megfordult. Olyan gyorsan szaladt át a merőleges Thököly útra az Andrássy Dénes út felé, hogy nem láttam értelmét a követésének. Csak annyi ideig futottam utána, hogy lássak valamit belőle, majd bejöttem az őrsre. Legfeljebb fél percet szusszantam, mert feldühített nagyon, és ezalatt azt is eldöntöttem, hogy ezt nem hagyom annyiban.

– Aznap a szolgálati nadrágomban mentem haza, és bíztam benne, hogy a szakértők találnak használható nyomot a tréningalsómon, mert nem sokkal azelőtt vásároltam, és kimostam, mielőtt hordani kezdtem – tette hozzá a rendőrnő. – Nyilván így is volt rajta szennyeződés, és bizonyára a férfi ujjai sem voltak tiszták, de olyan sok jót hallottam az NSZKK igazságügyi genetikusairól, hogy joggal reménykedtem. Bár azt sem tagadom, hogy úgy fél év elteltével kezdtem kételkedni benne, hogy sikerül leleplezni az elkövetőt. Ebben az is szerepet játszott, hogy közben magam is figyelgettem, hátha valahol meglátom Putnokon, de nem került a szemem elé. Így aztán kellemesen meglepődtem, amikor nemrég azzal hívott fel az őrsparancsnok, hogy azonosították, és szervezik az elfogását.

Fotó: Police.hu