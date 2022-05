Rendőrkézen az agyafúrt ékszertolvaj

Megosztás itt:

Hosszú hónapokig sikerült elrejtőznie, de a zsaruk elől végül mégsem menekülhetett az a fiatal tolvaj, aki egy dunaföldvári ékszerboltot rámolt ki, méghozzá az év egyik legfontosabb időszakában, karácsony előtt.

A fél ország rendőrei a nyomában voltak

11 és fél milliós értékben lopott el aranya és ezüst ékszereket. A nyomát egészen áprilisig bottal üthették, azonban a zsaruk ekkor is gőzerővel nyomoztak: a dunaföldvári rendőrök több másik rendőrkapitánysággal is összefogtak idő közben, így rajtuk kívül már nyomozott a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság érdi és a Fejér Megyei Rendőr főkapitányság gárdonyi és dunaújvárosi állománya is, így aztán április 21-én együtt csaptak le otthonában a 26 éves törökszentmiklósi férfire.

Több balhéja is lehetett, de mélyen hallgat

A közös nyomozás nem lehet véletlen, a rendőrségtől ugyanis lapunk megtudta, hogy a férfi ellen az ország több pontján is eljárás folyik:

- A férfi ellen jelenleg is több büntetőeljárás van folyamatban az ország több rendőrkapitányságán– tájékoztatta a Borsot Komlósiné Kiss Anett rendőr őrnagy, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Hozzátette, hogy a férfi vallomást is tett a kihallgatása során, azonban ennél többet nem árult el. Az viszont bizonyos, hogy az után is nyomoznak, hogy a tolvaj vajon bűntársakkal dolgozott-e, illetve lehetnek-e további bűncselekmények a rovásán.

Több városban is volt hasonló rablás

Abban az időszakban egyébként több ékszerbolt rablás is történt: 2020 februárjában Kassán vertek szét és raboltak ki egy üzletet, a tetteseket pedig azóta is keresik; novemberében egy veszprémi boltot rámolt ki egy csapat, akik aztán egy erdőben menekültek el; azután 2022 januárjában egy csapat szerb próbált meg kirámolni egy debreceni ékszerészt, azonban a küzdősportoló boltos megfutamította őket, míg most márciusban, alig egy hónappal a dunaföldvári tolvaj elfogása előtt egy budapesti boltban loptak el egy milliós értékű aranyláncot. A Bors megkérdezte a rendőrséget, hogy lehet-e összefüggés a dunaföldvári tolvaj és bármely más ékszerrablás és lopás közt, de a nyomozás érdekeire való tekintettel nem tudtak válaszolni a kérdésre.

Borsonline