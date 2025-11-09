Keresés

Rendhagyó mentésre volt szükség az ajkai erőműben egy súlyos baleset után

2025. november 09., vasárnap 14:05 | MTI
mentés súlyos sérülés baleset ajkai erőmű

Üzemi baleset történt az ajkai erőműben, a helyszínről egy férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban, míg két másik férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba - közölte Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője vasárnap.

  • Rendhagyó mentésre volt szükség az ajkai erőműben egy súlyos baleset után

Az Ajkamentők Facebook-oldal tájékoztatása szerint szombaton karbantartási munka közben a kiáramló forró por okozott súlyos sérülést a Bakonyi Erőműben.

A helyszínre esetkocsival kivonuló alapítványi mentőszolgálat közlése szerint a sérült mintegy 8 méter magasan feküdt egy 6 négyzetméteres tetőn, súlyos állapotban.

Mint írták, a sérültet csak egy másik épületből lehetett megközelíteni a munkások által lefektetett fapadlókon keresztül. A helyszínen csak korlátozott ellátást lehetett alkalmazni, azonnali létrás műszaki mentést kérve a biztonságos földre juttatáshoz.

Fájdalomcsillapítás és stabilizálás után a súlyos sérültet helikopterrel a győri kórház égési osztályára szállították, a két másik sérültet az ajkai kórházban látták el - olvasható a bejegyzésben.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

 

Megemlékeztek Londonban a brit háborús halottakról

 A több mint egy évszázadra visszanyúló hagyománynak megfelelően gyászünnepséggel emlékeztek meg vasárnap Londonban az első világháború és az azóta eltelt évtizedek konfliktusainak brit katonaáldozatairól.

