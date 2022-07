Rémálom a semmi közepén veszteglő debreceni vonaton: 45 fokos forróság volt a vagonban

Megosztás itt:

A Nyugati pályaudvarról időben indult el vasárnap este a Nyírség IC Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza útvonalon, de a három órás, légkondis kényelmes út hamar rémálommá vált. A vonat ugyanis egyszer csak megállt, ám senki, még a kalauz sem tudta mi történt. A Borsnak az egyik utas mesélte el a viszontagságos sztorit.

Miután megállt a vonat, egy darabig nyugodtan ültünk a többi utassal

– mesélte a neve elhallgatását kérő fiatal hölgy. – Hívogattuk a Máv-start vonalát, de kezelőt nem értünk el. Végül egy másik utazó édesanyja telefonált, aki el tudta érni az vasúttársaságot, hogy leszakadt az áramszedő, azért álltunk meg és elvileg egy fél óra múlva odaér egy dízel mozdony. Azonban eltelt a fél óra, majd egy óra, és már másfél óra is mi még mindig a vonaton ültünk, ahol a hőség nem csillapodott. Az egyik kislány meg is nézte az óráján, 45 fok volt a kocsiban, és mivel nem volt áram, csak a vészvilágítás volt, ami kísérteties hangulatot teremtett az egyre növekvő bizonytalanság mellett – emlékezett vissza az utas, aki elmondta, hogy végül megérkezett a beígért mozdony, amivel bevontatták őket a legközelebbi, alig egy kilométerre lévő vasútállomásra.

Senki nem értette, ha olyan közel volt a következő megálló, miért nem szállhattak le. A kalauzok egyébként nagyon aranyosak voltak, próbáltak vizet szerezni, hiszen telt ház volt a vonaton gyerekes családokkal, idősekkel.

– Az államosán egy újabb mozdonyhoz csatoltak bennünket és végül azzal érkeztünk be Debrecenbe 21.50 helyett hajnak 2-kor, négy órás késéssel. Az biztos, hosszú időre elvette a kedvemet a MÁV a vonatozástól.

Három botrány egy hét alatt

Egy héten belül harmadjára kellett MÁV vonaton órákon keresztül várakoznia az utasoknak műszaki hiba miatt. Először a Budapest-Zürich járaton uralkodott el a pánikhangulat, mert egy meghibásodott kocsit úgy húztak ki a tárolójáratra, hogy az utasok benne voltak. A lezárt, klíma nélküli szerelvényben a hőség miatt többen - köztük egy kislány is rosszul lett, az egyik utas végül betörte a vagon ablakát. Másnap a Balatonfüredről Budapestre tartó járat a mozdony hibája miatt állt meg a nyílt pályán. Az egyik utas elmesélte, hogy bezárták a mosdókat és vizet is alig akartak adni nekik. Az átforrósodott kocsiban gyerekek is voltak, egyikük olyan rosszul lett, hogy elhányta magát. Az esettel kapcsolatban megkerestük a MÁV sajtóosztályát, az alábbi választ kaptuk e-mailben.

Az előírások szerint a vonat várhatóan 120 percet meghaladó veszteglése esetén kell a megállástól számított 30 percen belül megkezdeni az utasok ásványvízzel történő ellátásának megszervezését. Az ásványvizet a MÁV-START szükség esetén a katasztrófavédelem bevonásával biztosítja. A konkrét esetben a megtett intézkedéseknek köszönhetően valószínűsíthető volt - és a gyakorlatban be is igazolódott - hogy a vonat nem vesztegel 120 percnél többet a nyílt pályán.

Borsonline