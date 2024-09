Rekordméretű drogfogás a magyar-román határon

Franciaország is szót emelt a bevándorlási csomag ellen + videó

Már Franciaország is kihátrálna a nyáron elfogadott uniós migrációs paktumból. Az új kormány a francia szabályozáson is szigorítana. A részletekről kollégánk, Bugnyár Zoltán számolt be Brüsszelből. És, azt is megtudhattuk, hogy mintegy 450 magyar szurkoló érkezik Brüsszelbe az Anderlecht–Ferencváros az Európa-liga-mérkőzésre.