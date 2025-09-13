Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 13. Szombat Kornél napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar ráadás

Következik:

Négyszemközt Kapu Tiborral 18:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kék hírek

Rejtélyes körülmények között eltűnt fiatal nőt keresnek a hegyek között

2025. szeptember 13., szombat 16:16 | Ripost
Rám-szakadék eltűnt személy Kaszás Nikolett Pest vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat

Rejtélyes körülmények között 2025. szeptember 7-én veszett nyoma a 27 éves Kaszás Nikolettnek. A fiatal, életerős lány túrázni indult a Rám-szakadékhoz, amiről a szeretteit is tájékoztatta. Miután a túrát sikeresen, biztonságban befejezte, hívta a párját is telefonon. Ám hajnalban a lánynak nyoma veszett. Azóta senki sem látta őt - írta meg a Bors.

  • Rejtélyes körülmények között eltűnt fiatal nőt keresnek a hegyek között

A cikk a Ripost honlapján is elérhető.

A rendőrség nyomoz az ügyben, a Pest vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat pedig friss közleményt adott ki. "Felhívás a hétvégén a Pilisben túrázóknak! Közlemény Kaszás Nikolett keresésével kapcsolatban (4.) A pénteki napon a Pest vármegyei rendőrség  koordinációjával folytattuk tovább a kijelölt területek, túraútvonalak átvizsgálását. Egységeinkkel a hatóságok feladatszabásnak megfelelően Pilisszentlászló környékén végeztek élőerős területkutatást, amit a feladatnak megfelelően kiterjesztettünk a Spartacus-ösvény teljes hosszára. A kutatásba bekapcsolódtak helyismerettel rendelkező szabadnapos tűzoltók és nagyon sok információt és segítséget kaptunk a követőinktől, helyi lakosoktól is. Köszönjük mindenkinek!

Tisztelt Túrázók és Bringások! Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha az elkövetkezendő napokban Pilisszentlászló, Spartacus ösvény, Jenő kunyhó környékén túráztok és van rá lehetőségetek, akkor a bejárt útvonalat rögzítsétek kml, kmz, gpx formátumban és küldjétek el nekünk az iroda@kutato-mento.hu email címre. Szeretnénk ezzel is alaposabbá tenni a terület átvizsgálását. Köszönjük az együttműködéseteket!"

Fotó: képernyőfotó

 

További híreink

ALDI akció: tömegek rohanták meg az üzleteket, ölték egymást a ruhákért - ez még csak a kezdet

Kapu Tiborról beszélnek vállalhatatlanul a Népszava munkatársai

Elsötétült a tévé egy pillanatra: elhunyt a népszerű időjós

Varga Barnabás miatt különleges kérést kapott a Fradi – mit szól ehhez Robbie Keane?

Gyászolnak a rajongók: elhunyt a Házasság első látásra sztárja

Mentális összeomlás az ATV stúdiójában: Hann Endre a saját számai előtt kapitulált + video

Orbán Viktor válaszolt a finn elnöknek

Tragikus hír: gyászól a magyar focilegenda, Dzsudzsák Balázs

A NATO keményen odacsap: döntés született a lengyel dróntámadás után

További híreink

A NATO keményen odacsap: döntés született a lengyel dróntámadás után

Megvesztegethető ember, aki tönkretette a tisztikart – állítja Ruszin-Szendi Romuluszról volt helyettese + videó

Fontos bejelentést tett Navracsics Tibor a 2026-os választással kapcsolatban

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A NATO keményen odacsap: döntés született a lengyel dróntámadás után
2
Az amerikai elnöknek most lett igazán elege a Soros-klánból
3
Fontos bejelentést tett Navracsics Tibor a 2026-os választással kapcsolatban
4
Kapu Tiborról beszélnek vállalhatatlanul a Népszava munkatársai
5
280 tinilány ellen indítottak eljárást gyilkosság és emberölés miatt Svédországban tavaly + videó
6
Charlie Kirk özvegye: Soha nem hagyom, hogy meghaljon férjem öröksége + videó
7
Nem mondott igazat a Tisza alelnöke, nem érte anyagi kár szállodáját + videó
8
A magyar baloldal célkeresztbe vette a jobboldal politikusait + videó
9
Monitor - FBI: Saját családtagja adta fel Charlie Kirk gyilkosát + videó
10
A magyar futball ikonikus alakjai újra telt ház előtt szerepeltek

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!