Rejtélyes körülmények között eltűnt fiatal nőt keresnek a hegyek között

A rendőrség nyomoz az ügyben, a Pest vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat pedig friss közleményt adott ki. "Felhívás a hétvégén a Pilisben túrázóknak! Közlemény Kaszás Nikolett keresésével kapcsolatban (4.) A pénteki napon a Pest vármegyei rendőrség koordinációjával folytattuk tovább a kijelölt területek, túraútvonalak átvizsgálását. Egységeinkkel a hatóságok feladatszabásnak megfelelően Pilisszentlászló környékén végeztek élőerős területkutatást, amit a feladatnak megfelelően kiterjesztettünk a Spartacus-ösvény teljes hosszára. A kutatásba bekapcsolódtak helyismerettel rendelkező szabadnapos tűzoltók és nagyon sok információt és segítséget kaptunk a követőinktől, helyi lakosoktól is. Köszönjük mindenkinek!

Tisztelt Túrázók és Bringások! Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha az elkövetkezendő napokban Pilisszentlászló, Spartacus ösvény, Jenő kunyhó környékén túráztok és van rá lehetőségetek, akkor a bejárt útvonalat rögzítsétek kml, kmz, gpx formátumban és küldjétek el nekünk az iroda@kutato-mento.hu email címre. Szeretnénk ezzel is alaposabbá tenni a terület átvizsgálását. Köszönjük az együttműködéseteket!"

Fotó: képernyőfotó