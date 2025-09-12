Keresés

Rejtélyes eltűnés a Pilisben: Kaszás Nikolettnek túrázás után nyoma veszett – segíts megtalálni

2025. szeptember 12., péntek 17:24 | kemma.hu

Ötödik napja keresik nagy erőkkel a 27 éves Kaszás Nikolettet, aki szeptember 7-én túrázni indult a Pilis Rám-szakadékához, sikeresen befejezte az utat, majd hazaúton rejtélyesen eltűnt. A rendőrség körözést adott ki, a HUNGO mentőszolgálat is bekapcsolódott, miközben ellentmondásos információk nehezítik a nyomozást.

  • Rejtélyes eltűnés a Pilisben: Kaszás Nikolettnek túrázás után nyoma veszett – segíts megtalálni

Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO, folyamatos kapcsolatban vannak a hozzátartozókkal, a hatóságokkal és más mentőszervezetekkel. A Pest vármegyei rendőrség kérésére átvizsgálták a Dunakanyarban található Spartacus-tanösvény azon szakaszát ahol az eddigi tapasztalatuk alapján baleset történhet egy túrázóval. - írta meg a KEMMA.HU

A rendelkezésre álló információk alapján a prioritást élvező pontokon a területet élőerővel és technikai eszközökkel vizsgálták át. A tanösvény jellemzője, hogy jelentős része keskeny egyszemélyes nyomvonal. Az általuk átkutatott részek a nyomvonal melletti szakadékokkal, meredek rézsükkel tagolt szakaszok. 

Az tudjuk, hogy a Spartacus-tanösvényen járt és azt is tudjuk, hogy van olyan túrázó, aki úgy nyilatkozott, hogy találkozott vele Pilisszentlászlóhoz közel. Azt is tudjuk, hogy kommunikáció történt közösségi felületen az Ő profilja és a párja profilja között a túra utáni éjszaka folyamán. Ezeken kívül számtalan információ befolyásolja a következő lépéseket, de ezeknek a kezelője a rendőrség, így ezeket nem áll módunkban megosztani. Csapatunk ugrásra készen várja a fejleményeket és szükség esetén a rendőrség koordinációja mellett veszünk részt a keresésben. – írták posztjukban, amelyben fotókat is közöltek a keresésről.

Kaszás Nikolett után folyik a hajsza

Nem sokkal később egy videót is közzétettek a keresés folyamatáról. Ennek során elmondták, hogy a tegnapi napon is több emberrel találkoztak akik Niki keresése miatt indultak túrázni.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy mindenki aki arra jár az tartsa szem előtt azt, hogy a túraútvonal szép időben bárki által könnyen járható, de esős időben bizonyos szakaszain valós veszély a kicsúszás. Ilyenkor végigjárása csak gyakorlott túrázóknak ajánlott. A kijelölt útvonalról letérni veszélyes! – írták.

Kaszás Nikolett 160 centi magas, vékony testalkatú, sötétbarna haja és barna szeme van. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert. 

A monori rendőrök azt kérik, hogy akik látták a nőt, vagy jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-93 telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.

Forrás: KEMMA

Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO

 

 

 

