2019. február 2.,
szombat, Karolina, Aida napja

Ráéreztek a vámosok, négy pisztoly került elő a bőröndből

Hír TV

2019. február 2., szombat 10:11, frissítve: szombat 10:28

Fegyvereket találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Négy glock munkatársai egy török autóbuszban, amely a röszkei határátkelőhelyen jelentkezett belépésre.

Az utasok közül senki nem jelentett be vám- és adóköteles illetve engedélyköteles árut, de a pénzügyőrök szúrópróbaszerűen ellenőrizték egy utas bőröndjét. A táskából végül négy, szétszerelt állapotban lévő azonosító nélküli Glock-típusú maroklőfegyver került elő. A pénzügyőrök az engedély nélkül szállított fegyvereket és a török állampolgárságú utast átadták a rendőrségnek.

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