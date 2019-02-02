Ráéreztek a vámosok, négy pisztoly került elő a bőröndből

2019. FEBRUÁR 2., SZOMBAT
MEGSZÛNHET A JOBBIK, UGYANIS SNEIDER TAMÁS AZT NYILATKOZTA, RENDKÍVÜLI KONGRESSZUST HÍVNAK ÖSSZE, AHOL ELDÕL A PÁRT SORSA.
A LÉPÉST AZZAL INDOKOLTA, HOGY AZ ÁSZ MEGBÍRSÁGOLTA A JOBBIKOT, ÍGY AZ NEM TUD RÉSZT VENNI AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSON.
ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK: SNEIDER TAMÁS, A RÁGALMAZÁS, A KÖZVÉLEMÉNY FÉLREVEZETÉSE HELYETT, VÁLLALJA A FELELÕSSÉGET AZ ÁSZ ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT SZABÁLYTALANSÁGOKÉRT.
AZ ÁSZ A JOBBIK KAMPÁNYPÉNZEINEK ELLENÕRZÉSEKOR SZABÁLYTALANSÁGOKAT TALÁLT, EZÉRT 270 MILLIÓ FORINT BÍRSÁGOT SZABOTT KI A PÁRTRA.
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK PÉNTEK REGGEL TALÁLKOZOTT DAVID B. CORNSTEINNEL, MAGYARORSZÁG AMERIKAI NAGYKÖVETÉVEL.
FIDESZ: GYURCSÁNY FERENC, A DK ELNÖKE ÚJRA ELISMERTE, HOGY AZ ELLENZÉK EGYÜTT IRATKOZOTT FEL A SOROS-LISTÁRA.
DÖMÖTÖR CSABA: KÜZDENI KELL A "MIGRÁNSBIZNISZ" ELLEN, MEGENGEDHETETLEN, HOGY TÖMEGÉVEL HOZZANAK BEVÁNDORLÓKAT EURÓPÁBA, ÉS EZEN MÉG PÉNZT IS KERESSENEK.
NYILVÁNOSAK A KÉPVISELÕI VAGYONNYILATKOZATOK.
NEM TÖRTÉNT ÉRDEMI VÁLTOZÁS ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK VAGYONNYILATKOZATÁBAN, MEGTAKARÍTÁSA 1 MILLIÓ 395 EZER FORINTRA NÕTT.
2018-BAN IS GYURCSÁNY FERENC, A DK ELNÖK-FRAKCIÓVEZETÕJE KERESTE A LEGTÖBBET A PARLAMENTI KÉPVISELETTEL RENDELKEZÕ PÁRTOK VEZETÕI KÖZÜL.
A BM 11 MILLIÁRD FORINTTAL TÁMOGATJA A NEHÉZ HELYZETBEN LÉVÕ ÖNKORMÁNYZATOKAT A KÖZTISZTVISELÕK BÉRÉNEK EMELÉSÉBEN.
SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER SZERINT KÉPMUTATÓ AZ EU KÍNA-POLITIKÁJA, AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS ÖSSZEURÓPAI ÉRDEK.
A MAGYAR-PORTUGÁL SPORTKAPCSOLATOKRÓL TÁRGYALT EGY MAGYAR DELEGÁCIÓ LISSZABONBAN - KÖZÖLTE A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM.
FRANCIA ÁLLAMTANÁCS: SZÜKSÉGES A RENDÕRSÉGI GUMILÖVEDÉKEK HASZNÁLATA A TÜNTETÉSEKEN.
UKRÁN INFRASTRUKTURÁLIS MINISZTER: UKRAJNA NEMZETKÖZI PARTNEREIVEL ÚJABB SZANKCIÓS CSOMAGOT KÉSZÍT OROSZORSZÁGGAL SZEMBEN.
A LÉPÉS VÁLASZ A KERCSI-SZOROSNÁL VÉGREHAJTOTT OROSZ AGRESSZIÓRA ÉS AZ AZOVI-TENGEREN TÖRTÉNTEKRE.
KREML: MOSZKVA KÉSZ LESZ TANULMÁNYOZNI JUAN GUAIDÓ JAVASLATAIT, DE NEM ÕT TEKINTI ÁLLAMFÕNEK.
FELMÉRÉSEK SZERINT REKORDÜTEMÛ KÉSZLETFELHALMOZÁSBA KEZDTEK A BRIT IPARVÁLLALATOK A BREXIT KÖZELEDTÉVEL.
VÉRONTÁSSAL FENYEGET AZ AMERIKAI KATONÁK GYORS TÁVOZÁSA AFGANISZTÁNBÓL - JELENTETTE KI AZ AFGANISZTÁNI LEGFÕBB BÉKETANÁCS ELNÖKE.
DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK SZERINT ÓRIÁSI ELÕREHALADÁS TÖRTÉNT AZ AMERIKAI-KÍNAI KERESKEDELMI TÁRGYALÁSOKON.
FEBRUÁR 5-ÉN TARTJA ÉVÉRTÉKELÕ BESZÉDÉT DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK KÖZÖLTE DREW HAMMILL, A DEMOKRATA PÁRTI HÁZELNÖK SZÓVIVÕJE.
A NATO TÁMOGATJA A NUKLEÁRIS FEGYVEREKRÕL SZÓLÓ SZERZÕDÉSSEL KAPCSOLATOS AMERIKAI FELLÉPÉST.
MIKE POMPEO: WASHINGTON FELFÜGGESZTI AZ INF-SZERZÕDÉSBÕL EREDÕ KÖTELEZETTSÉGEI TELJESÍTÉSÉT.
OROSZ KÜLÜGYI SZÓVIVÕ: MOSZKVA FENNTARTJA A JOGOT A MEGFELELÕ VÁLASZLÉPÉSEKRE HA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KILÉP AZ INF-SZERZÕDÉSBÕL.
NANCY PELOSI, AZ AMERIKAI KÉPVISELÕHÁZ ELNÖKE SZERINT, AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KIVONULÁSA AZ INF-SZERZÕDÉSBÕL FEGYVERKEZÉSI VERSENYT EREDMÉNYEZHET.
LEFOGLALTAK AZ OROSZ HATÓSÁGOK EGY JAPÁN RÁKÁSZHAJÓT A JAPÁN-TENGEREN, MERT ÁLLÍTÁSUK SZERINT OROSZORSZÁG KIZÁRÓLAGOS GAZDASÁGI ÖVEZETÉBEN TEVÉKENYKEDETT.
HALÁSZHAJÓK TÁMADTAK A SEA SHEPHERD NEVÛ KÖRNYEZETVÉDÕ SZERVEZET EGYIK HAJÓJÁRA A MEXIKÓI KALIFORNIAI-ÖBÖLBEN.
METEOR ROBBANHATOTT FEL AZ ÉGEN KUBA NYUGATI RÉSZE FÖLÖTT PÉNTEKEN - TUDATTÁK A HELYI HATÓSÁGOK.
AZ 52-ES FÕÚTON EGY KISTEHERAUTÓ EGY TEHERGÉPKOCSI ELÕZÉSE UTÁN AZ ÁROKBA SODRÓDOTT, VÉGÜL AZ ÚTTESTEN ÁLLT MEG, EGY SZEMÉLY MEGSÉRÜLT - POLICE.HU.
SZÉNMONOXID-SZIVÁRGÁS TÖRTÉNT BUDAPEST X. KERÜLETÉBEN, EGY FERTÕ UTCAI LAKÓÉPÜLETBEN, KETTEN MEGHALTAK.
ORFK: A KÖRÖZÉSI TOPLISTA KEDDI ELINDÍTÁSA ÓTA MEGHÁROMSZOROZÓDOTT A NAPI BEJELENTÉSEK SZÁMA, HÁROM EMBERT PEDIG EL IS FOGTAK.
FEBRUÁR 4-TÕL FELÚJÍTÁS MIATT 22 KM HOSSZAN LEZÁRJÁK A BUDAPEST-HATVAN VASÚTVONALAT 10 HÓNAPRA ASZÓD ÉS PÉCEL KÖZÖTT.
OMSZ: MELEGEDÉSRE, AKÁR 15 FOK KÖRÜLI HÕMÉRSÉKLETRE IS LEHET SZÁMÍTANI FEBRUÁR ELSÕ NAPJAIBAN, DE JELLEMZÕEN VÁLTOZÉKONY IDÕ LESZ, NAPSÜTÉS, ESÕ ÉS HAVAZÁS IS VÁRHATÓ.