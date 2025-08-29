Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 29. Péntek Beatrix, Erna napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó 10:00

Következik:

Tranzit - Szijjártó Péter 10:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kék hírek

Pozsonyban fogták el a feleségét meggyilkoló és megcsonkító férfit

2025. augusztus 29., péntek 09:42 | MTI

Pozsonyban fogták el azt a férfit, akit felesége meggyilkolásával és megcsonkításával gyanúsítanak - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.

  • Pozsonyban fogták el a feleségét meggyilkoló és megcsonkító férfit

A közlemény szerint több késszúrással és vágással öltek meg egy 52 éves asszonyt újpesti lakásában még 2024. december 15-én, az elkövető az áldozat egyik hüvelykujját is levágta.

Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság ismeretlen tettes ellen indított nyomozást, és az adatok hamar az elhunyt férjére terelték a gyanút.

Kiderült, hogy a férfi azért csonkíthatta meg a feleségét, hogy a nő telefonján a levágott ujj lenyomatát használva beléphessen a netbankba, ahonnan több százezer forintot utalt át saját magának.

Előbb belföldi, majd európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak a 45 éves férfi ellen, akit végül a szlovák rendőrök július 20-án Pozsonyban fogtak el, és augusztus 27-én Rajkánál adták át budapesti kollégáiknak.

Megjegyezték, hogy a nyomozók alig ismerték fel a körözési fotójára nem is hasonlító férfit, aki leborotválta haját és szakállat növesztett.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság emberölés, kifosztás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki a férfit, aki beismerő vallomást tett. A gyanúsítottat őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A Fővárosi Főügyészség az MTI-hez eljutatott közleményében azt közölte, indítványt tett a gyanúsított férfi letartóztatására annak érdekében, hogy ki lehessen zárni a szökés és a bűnismétlés veszélyét.

Az indítványról a nyomozási bíró várhatóan pénteken dönt - írták.

MTI

További híreink

Újabb mérföldkő a Mandoki Soulmates történetében

Diplomáciai feszültség: berendelték a magyar nagykövetet Kijevbe

"Kitette amit, ki kell" – Nem színjáték volt! Tényleg a kamerák előtt nyomultak egymásra a TV2 sztárjai

Elmarad a Fradi-Slovan összecsapás, a bukarestiek készen állnak

Öt imádnivaló csillagjegy, akik bárkit képesek boldoggá tenni

Magyar Péter kicsapta a hisztit a pártban, mindenkit letiltott

Brutális hőség után jön a feketeleves: viharok csapnak le Magyarországra

Koszovói, máltai és gibraltári bravúr és hozzá két magyar: a Konferencia-liga mezőnye

Óriási siker: Több ezer új pedagógus a magyar iskolákban, biztos jövő vár ránk

További híreink

Óriási siker: Több ezer új pedagógus a magyar iskolákban, biztos jövő vár ránk

Hétfőn becsöngetnek: 181 tanítási nap, szünetek és vizsgaidőpontok

Döntő ütközet előtt a Nyugat: Merz Putyint fenyegeti, órákon múlhat a háború sorsa

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre Hódmezővásárhelyen + videó
2
Vezércikk - Árad a nyúlcipő + videó
3
Kijev terrortámadása az EU ellen?
4
Zsarolni és megtörni Orbán Viktort, zsarolni és megtörni Magyarországot + videó
5
Diplomáciai feszültség: berendelték a magyar nagykövetet Kijevbe
6
Perverz és túl alacsony a mostani adó Magyar Péter szövetségese szerint
7
Háttérkép - Brüsszel új kedvence: Ukrajna három év alatt lenyeli, amit Magyarország két évtized alatt se látott + videó
8
Láncreakció: Megdöbbentő lépésre készülhetnek Ukrajnában + videó
9
Nem tagadta Dálnoki Áron, hogy a Tisza Párt adóemelésre készül + videó
10
Háború Ukrajnában: Oroszország a háború egyik legnagyobb légitámadását hajtotta végre Ukrajna ellen + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!