Portik egy újabb gyilkosság miatt felel a bíróságon

Szerdán tart előkészítő ülést a Fővárosi Törvényszék Varga Gabriella vezette tanácsa az 1999-ben történt Gyüre-gyilkosság ügyében. Ezúttal is Portik Tamás a vádlott, aki a vád szerint megölette régi bűnözőtársát, Gyüre Józsefet, akivel az 1980-as években még együtt fosztogatták a telefonfülkéket. Gyüre később „katonaként” részt vett az olajozásban is, majd a nagy budapesti robbantások lecsengése után, 1999 áprilisában a XI. kerületi Karinthy Frigyes úton bérelt lakásán fejbe lőtték.

Eredetileg Portiknak sűrű hete lett volna, hiszen kedden és csütörtökön a Fenyő János meggyilkoltatása miatt indult perben is jelen kellett volna lennie, viszont ezt elnapolták. Várhatóan legkorábban csak januárban folytatódik majd a Gyárfás–Portik-per. A pandémia miatt zárt láncú hírközlési eszközön kapcsolták volna a büntetés-végrehajtási intézetből, csakúgy, mint az szerdán várhatóan meg is fog történni; az előkészítő ülésre sem viszik el az egyébként is fokozott biztonsági kockázatot jelentő vádlottat.

A Gyüre-gyilkosság ügyében Portik az előkészítő ülésen valószínűleg nem fogja beismerni a terhére rótt vádat, hiszen az elmúlt tíz évben eddig még soha semmit nem ismert be. Most sem lesz másként, mert ha ezúttal is jogerősen elítélnék, várhatóan már életfogytiglani fegyházbüntetést kapna. Azaz számára egyetlen út maradt: a következetes tagadás.

Emlékezetes, februárban a Pesti­Srácok nyomán számolt be a Magyar Nemzet arról, hogy elfogták Portik Tamás egyik ismerősét, K. Gábort, akit a Gyüre József ellen elkövetett gyilkossággal gyanúsított meg a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI). A férfit azzal vádolják, hogy a Prisztás- és a Boross-gyilkosság felbujtójaként elítélt Portik parancsára lőtte le Gyüre Józsefet. Az ügyészség júliusban emelt vádat ellenük.

A vádirat szerint Portik Tamás már fiatal kora óta ismerte a sértettet, 1999-ben azonban megromlott közöttük a korábbi baráti viszony, ezért Portik megbízta a szintén a bűnelkövetői csoportjához tartozó két társát, hogy öljék meg a férfit. Az emberöléssel megbízott két férfi, K. Gábor és Sz. József (akinek az ügyét együttműködésére tekintettel elkülönítették) 1999. április 25-én megjelent a sértett XI. kerületi bérelt lakásánál, leparkoltak, majd felcsöngettek Gyüréhez, aki beengedte őket. A vád szerint a lakásban az emberöléssel gyanúsított a fürdőszobába ment, ahol elővette a szatyrából a gyilkossághoz előzetesen beszerzett, hangtompítóval ellátott géppisztolyt, majd a fürdőszobából kilépve a fegyverrel célzott lövést adott le a sértettre, aztán közelebb lépett hozzá, és még többször rálőtt. Gyüre a helyszínen életét vesztette. Később a lőfegyvert hajléktalanok találták meg a Duna-parton, és leadták a rendőrségen. A sértett holttestét a lakbér beszedésével megbízott személy 1999. május 6-án fedezte fel, amikor belépett a lakásba.

A Fővárosi Főügyészség Portik Tamást felbujtóként, előre kitervelten, az emberölés végrehajtóját, K. Gábort pedig tettesként, előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettével vádolja, és velük szemben életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabására tett indítványt a vádiratban. A főügyészség indítványozta, hogy a bíróság az ügyet egyesítse a Portik Tamás ellen emberölés bűntette miatt már bírósági ügyszakban folyamatban lévő másik büntetőügyhöz, a Lakatos-ügyhöz.

A PestiSrácok szerint Sz. Józsefet a főügyészség egy másik ügyben elkövetett bűnpártolással is vádolja; a vád szerint a Fenyő-ügy miatt újraindult büntetőeljárásban, 2017–2018-ban a gyilkosság felbujtói – Portik és Gyárfás – ellen indult büntetőeljárás meghiúsítására törekedett oly módon, hogy a birtokában lévő Portik-féle hangfelvételeket nem adta át a nyomozó hatóságnak, hanem azt pénzért cserébe felajánlotta Gyárfás Tamásnak, illetve annak ügyvédjének.

