Pont került a nagykőrösi állatviadalos ügy végére

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiemelt Ügyek Osztály Környezeti Bűnözés Elleni Alosztálya tiltott állatviadal szervezése bűntettének gyanúja miatt 2020. december 5-én négy férfit fogott el egy nagykörösi tanyához köthető kutyaviadalokkal kapcsolatban.

Az azóta eltelt időszakban a KR NNI nyomozói olyan mértékben szélesítették ki az ügyet, hogy 15 gyanúsítottal szemben folytatták le a büntetőeljárást. A terheltek között van budapesti, nagykőrösi, dunaharaszti, domaházi, zsombói, erdőhorváti és albertirsai lakos is. A férfiak mellett két nőt és egy fiatalkorú fiút is gyanúsítottként hallgattak ki a rendőrök. A legtöbbjüknek tiltott állatviadal szervezése, valamint tiltott állatviadalokon indított ebek vonatkozásában elkövetett állatkínzás miatt kell felelnie, de volt köztük olyan is, akit ezeken felül meggyanúsítottak gerinces állat tiltott állatviadal céljából történő tenyésztéssel, lőfegyverrel visszaéléssel, állatoknak nem megfelelő tartásával kapcsolatban elkövetett állatkínzással, illetve kiskorú veszélyeztetésével. Az ügyben összesen 159 bűncselekmény szerepel.

A társaság több tagjáról kiderült, hogy évek óta foglalkozik amerikai staffordshire terrier kutyafajtákkal, kimondottan olyan céllal tenyésztve őket, hogy állatviadalokon indulhassanak. Az ebek összecsapásait egymás között leszervezve, az egyes kutyák győzelmére fogadva, közönség előtt bonyolították le. A fogadásokból befolyt összegeken túl anyagi hasznot húztak abból is, hogy a sok viadalt nyert, egyre agresszívebb ebeket egymással pároztatták, és a kölyköket az állatviadalokkal érintettek körén belül értékesítették.

A nyomozók az eljárás során összesen 100 kutyát foglaltak le. Ezek közül egyik sem volt idősebb 5 évesnél. Így vélelmezhető, hogy a korosabb, harcra alkalmatlan négylábúakat vagy nem tartották meg, vagy azok a viadalok közepette elpusztulhattak. A lefoglalt ebek további sorsáról az érintett kormányhivatalok döntenek.

A KR NNI nyomozói az ügy valamennyi momentumát felgöngyölítették, és beszereztek minden olyan iratot, eszközt, felvételt, mely alátámasztja a gyanúsítottak bűnösségét. Az ügyet a napokban lezárták, és a vaskos iratanyagot vádemelési javaslattal küldték meg a Pest Megyei Főügyészségnek.