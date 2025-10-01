Pizsamaparti az iskolában: jogerősen börtönre ítélték a zalai pedagógust a 15 éves fiú zaklatásáért – Soha többé nem taníthat

Megosztás itt:

Egy tanárnak a tudás átadásáról, a bizalom építéséről és a gyerekek védelméről kellene szólnia. Egy zalai faluban azonban ez a szerep szexuális visszaéléssé és hivatali hatalommal való bűnös visszaéléssé torzult. A Keszthelyi Járásbíróság jogerős ítélete pontot tett egy olyan ügy végére, amely mélyen megrázta a helyi közösséget és felháborodást keltett országszerte: börtönre ítéltek egy pedagógust, aki egy 15 éves fiú felé akart szexuálisan közeledni.

A férfi a gyanút elkerülve, bizalmi alapon építette ki a kapcsolatot tanítványaival: kirándulásokat, mozikat szervezett. A visszaélés azonban egy ártatlan esemény, egy iskolai pizsamaparti során csúcsosodott ki. A pedagógus úgy intézte, hogy a fiúval egy külön helyiségben feküdjenek le aludni, ahol szexuálisan közeledett a nevelésére bízott kiskorúhoz, de ellenállásba ütközött.

A bíróság megállapította, hogy a tanár súlyosan visszaélt a nevelői, hatalmi helyzetével, veszélyeztetve a fiú érzelmi és erkölcsi fejlődését, aki a traumatizáció hatására szorongóvá és visszahúzódóvá vált. A két év tíz hónapos börtönbüntetés mellett az ítélet tartalmazza a legsúlyosabb pedagógusi szankciót: a férfit végleges hatállyal eltiltották minden olyan foglalkozástól, ahol 18. életévét be nem töltött személlyel kerülhetne bármilyen hatalmi vagy befolyási viszonyba. Az ítélet jogerős, a vádlott beismerte tettét, és feltételes szabadságra sem bocsátható. A bűncselekményt a Reziben működő iskola fenntartója, a Veszprémi Főegyházmegye által tett feljelentés indította el, amely elítélt minden hasonló, gyermekek ellen elkövetett tettet.

