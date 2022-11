Pintér Sándorra hivatkozva milliókat tett zsebre a csaló férfi

Megosztás itt:

A Blikk beszámolója szerint az 50 éves, börtönviselt férfi sikeresen elhitette a képtelenségeket a környezetével: a felesége és az asszony családja is áhítattal vette be a mesét, amelyhez T. József a külsőségeket is gondosan megteremtette, például rendőrségi egyenruhában parádézott, igazolványt mutogatott, s senki nem kételkedett ezek hitelességében.

A csaló kitalált egy soha nem létező „fekete könyvet” is, amelyet ő állított össze fénymásolt, bárki által hozzáférhető tanulmányokból. Az iratot úgy árulta, hogy aki ezt megtanulja, azt elviszi vizsgázni, majd zsíros állásokat szerez neki a rendőrségen, adóhivatalban, közigazgatásban. Természetesen milliókért, mert ingyen nincs semmi.

Pénzért vállalta azt is, hogy eljárásokba belenyúl, hogy a fizető ügyfél autójának rendszámát nem azonosíthatja a gyorsahajtókat figyelő rendszer.

