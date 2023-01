Petárdákkal dobálta meg a rémült kutyákat néhány fiatal Gyöngyösön

Megosztás itt:

Petárdákkal és robbanóanyagokkal dobálták meg fiatalok szilveszter este a rémült kutyákat Gyöngyösön.

A felvételen az látható, hogy a viháncoló gyerekek az utcán “sajátos módon szórakoztak” és ijesztgetik az egyik ugató kutyát, amitől az eb láthatóan megijed és visszabújik a szakadt kapu mögé.

A napvilágot látott felvétel a Szurkolók az Állatokért egyesületnél is kiverte a biztosítékot, így ők is ellátogattak Gyöngyös Durándának nevezett, főként romák lakta városrészébe. Az állatvédő szinte élhetetlen állapotokról számolt be.

HírTV