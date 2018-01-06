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Percek alatt elfogtak a rendőrök egy újbudai tolvajt

Hír TV

2018. január 6., szombat 19:57, frissítve: szombat 20:06

A férfi feltört egy autót, és onnan szerszámgépeket lopott.

A járőröket egy férfi riasztotta, aki a szemközti ház erkélyéről vette észre a bűncselekményt, majd elindult a parkolóba, hogy visszatartsa az elkövetőt, de addigra a tettes elmenekült. A tolvajt a rendőrök végül a Rákóczi hídon állították meg, és kocsijában megtalálták a lopott szerszámokat. A 65 éves gyanúsítottat őrizetbe vették, és kezdeményezték előzetes letartóztatását.

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Újbudarendőrségautótolvaj

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