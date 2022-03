Pénz helyett verés

Megosztás itt:

Egy dombóvári férfi tett bejelentést 2022. március 2-án kora délután, mert egy férfi megverte. A nyomozók megállapították, hogy a bántalmazás hátterében egy elszámolási vita áll. Egy piliscsabai férfi autót akart vásárolni egy dombóvári kereskedésen keresztül. A bizományban levő kocsi vételárában meg is egyeztek, melyből 600.000 forintot a vevő foglalóként ki is fizetett. Másnapra a piliscsabai férfi meggondolta magát, és vissza akart lépni a vásárlástól, ezért egyeztetett a kereskedővel. Kérte vissza a foglaló árát is, azonban addigra azt a kocsi tulajdonosa már átvette a közvetítőtől.

A vevő másnap elment Dombóvárra a jármű tulajdonosához, és követelte vissza a pénzét. A két férfi összetűzésbe keveredett, mely tettlegességig fajult. Az elkövető úgy megütötte a sértettet, hogy az súlyosan megsérült. A vevő végül nem kapta vissza a pénzét, ezért egy másik jármű iratait és kulcsát is magával vitte, melyet végül a kereskedésben leadott, és hazament.

Később rájött, hogy butaságot csinált, ezért üzenetben bocsánatot kért az autó tulajdonosától.

A dombóvári rendőrök az 50 éves piliscsabai férfit előállították és gyanúsítottként hallgatták ki önbíráskodás bűntett és súlyos testi sértés bűntett elkövetése miatt. Elismerte a bűncselekmény elkövetését, beismerő vallomást tett.

Police.hu

kép: Police.hu

