Pécsen csaptak le a drogdílerre: kilós tételben rendelte az amfetamint külföldről

2025. október 01., szerda 09:36 | police.hu
Pécs drogdíler rendőrség

Elfogták Pécsett azt a férfit, aki nemcsak több kilogramm amfetamint rendelt külföldről, hanem itthon is vásárolt drogot, aminek egy részét továbbértékesítette. Két vevőjét szintén meggyanúsították.

  • Pécsen csaptak le a drogdílerre: kilós tételben rendelte az amfetamint külföldről

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Műveleti Szolgálat Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal pécsi osztálya több éve folytat nyomozást az ellen a 40 éves helybeli férfi ellen, aki a gyanú szerint 2022 októberében egy csomagküldő szolgálaton keresztül próbált több mint 4 kg amfetamint rendelni. A küldeményt azonban Németországban ellenőrizték és lefoglalták, majd az ügyet átvették a magyar hatóságok - írta a rendőrség hivatalos oldalán

A nyomozás során kiderült, hogy a férfi a szállítmány lefülelése után sem állt le a kábítószer-vásárlással, csak már itthoni eladótól szerezte be az illegális drogot. A gyanú szerint 2024. január 1-je és 2025. szeptember 23-a között többször vásárolt kábítószert ugyanattól a pécsi árustól. Így a KR NNI nyomozói és a pécsi felderítők közösen derítették fel a kettejükhöz kötődő drogügyleteket. Majd egyszerre fogták el a két személyt szeptember 23-án. Éppen azt követően, hogy egy újabb szállítmány gazdát cserélt. Mindkettőjükön a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Mecsek bevetési munkatársai ütöttek rajta. A 33 éves eladóval szemben a Pécsi Rendőrkapitányságon folyik eljárás kábítószer-kereskedelem miatt. 

Az akció során a rendőrök a 40 éves vásárlónál 12 gramm alufóliába csomagolt, droggyanús anyagot találtak. Majd a nyomozók kutatást tartottak két vásárlójánál is. Ugyanis kiderült, hogy az elkövető a megszerzett marihuánából és kristályból kisebb adagokat adott tovább Pécs területén másoknak, köztük egy férfinak és egy lánynak is. Mindkettőjüket elfogták és kábítószer birtoklásával gyanúsították meg. A dílert pedig kábítószer-kereskedelem miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd bűnügyi őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

A letartóztatott férfi ellen nem először indult rendőrségi eljárás. 2018-ban új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, míg 2025 nyarán a pécsi nyomozók kábítószer birtoklása miatt indítottak vele szemben eljárást.

police.hu 

Amerika megremegett: leállt a kormánygépezet!

Amerika megremegett: leállt a kormánygépezet!

 Az Egyesült Államok szövetségi kormánya 2025. október 1-jén éjjel közel hét éve az első alkalommal részlegesen leállt, miután a Kongresszus nem tudott megállapodni a kormányzati finanszírozást biztosító törvényjavaslatról.
Háború Ukrajnában

