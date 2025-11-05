Keresés

Kék hírek

Öten meghaltak egy vasúti átjárónál történt balesetben Szentmártonkátán

2025. november 05., szerda 06:55 | MTI
áldozatok vonat baleset Szentmártonkáta

Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál kedd este kilenc óra után, a járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették - tájékoztatta a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-t.

  • Öten meghaltak egy vasúti átjárónál történt balesetben Szentmártonkátán

Beluzsárné Belicza Andrea elmondta: a helyszínelés és a műszaki mentés elkezdődött, szakértők bevonásával vizsgálják a baleset körülményeit. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a személyautó a piros jelzés ellenére hajtott-e át a vasúti átjárón.

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek elmondta, hogy Szentmártonkáta külterületén, a település vasútállomásához közeli vasúti átkelőnél történt a baleset.

A személyautóban hatan utaztak, a helyszínre kiérkező nagykátai hivatásos és tápiószecsői önkétes tűzoltók egy embert élve szabadítottak ki a járműből

- tette hozzá.

Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

 

