Öt évet kapott az erőszakos trafikrabló

2018. DECEMBER 11., KEDD AZ ORSZÁGGYÛLÉS HÉTFÕI ÜLÉSÉN EGYETLEN SZAVAZÁSSAL ELUTASÍTOTTA AZ ELLENZÉK KÖZEL 3000 MÓDOSÍTÓ JAVASLATÁT A TÚLÓRATÖRVÉNYRÕL. A SZAVAZÁS UTÁN AZ ELLENZÉK HANGOS SÍPSZÓVAL ÉS BEKIABÁLÁSOKKAL ZAVARTA AZ ORSZÁGGYÛLÉS PLENÁRIS ÜLÉSÉT. KOCSIS MÁTÉ FIDESZ-FRAKCIÓVEZETÕ: A BALOLDALI ELLENZÉKI OBSTRUKCIÓT AZOK KEZDEMÉNYEZTÉK, AKIK EGYMILLIÓ EMBERT TETTEK MUNKANÉLKÜLIVÉ. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK: STRATÉGIAI JELENTÕSÉGET TULAJDONÍTUNK A FIDESZ ÉS A CDU KAPCSOLATAINAK. TOVÁBBRA SEM TUDNI, MIKOR ADJA VISSZA MANDÁTUMÁT A LEMONDOTT JOBBIKOS KÉPVISELÕ, SZÁVAY ISTVÁN. A MOMENTUM EGYELÕRE NEM ÜL EGY ASZTALHOZ PUZSÉR RÓBERTTEL, A JOBBIKKAL VISZONT MÉG TARTANAK A TÁRGYALÁSOK A FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTSÉGRÕL. KÁSLER MIKLÓS: ÚJ GAZDÁLKODÁSI RENDSZER VÁRHATÓ A KÓRHÁZAKBAN MAGYAR IDÕK. A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS JELZI, HOGY MAGYARORSZÁGON CSÖKKEN A KORRUPCIÓ MÉRTÉKE - HANGZOTT EL AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNYEK VEZETÕINEK KONFERENCIÁJÁN. AGRÁRMINISZTÉRIUM: A MEZÕGAZDASÁG SIKERES ÉVET ZÁR IDÉN, A KIBOCSÁTÁS MEGHALADHATJA A 2600 MRD FT-OT, EZZEL ÚJABB REKORDSZINTET ÉRHET EL. NAVRACSICS TIBOR: A KÖVETKEZÕ TÖBBÉVES UNIÓS KÖLTSÉGVETÉS ELFOGADÁSA A LEGFONTOSABB ÜGY. VÁCLAV KLAUS VOLT CSEH KORMÁNY- ÉS ÁLLAMFÕ KAPTA IDÉN A PETÕFI-DÍJAT, A DÍJAT HÉTFÕN ADTÁK ÁT. EMMANUEL MACRON ÚGY VÉLI, RÉSZBEN FELELÕS AZÉRT, HOGY IDÁIG FAJULT A HELYZET FRANCIAORSZÁGBAN MONDTA A FRANCIA ELNÖK ORSZÁGOS TV-S BESZÉDÉBEN. EMMANUEL MACRON: JOGOS AZ ELÉGEDETLENSÉG, DE AZ ERÕSZAK ELFOGADHATATLAN. FRANCIA GAZDASÁGI MINISZTER: A SÁRGAMELLÉNYESEK MEGMOZDULÁSAIT KÍSÉRÕ ZAVARGÁSOK HATÁSAI KATASZTROFÁLISAK A FRANCIA GAZDASÁGRA. ELHALASZTJÁK A KEDDRE TERVEZETT SORSDÖNTÕ BREXIT-SZAVAZÁST JELENTETTE BE THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ. A BRIT FONT 18 HAVI MÉLYPONTRA ZUHANT A DOLLÁRRAL SZEMBEN, MIUTÁN THERESA MAY BEJELENTETTE, HOGY AZ ALSÓHÁZ NEM SZAVAZ A BREXIT FELTÉTELRENDSZERÉRÕL. DONALD TUSK EURÓPAI TANÁCS-ELNÖK: ISMÉT NAPIRENDRE KERÜL AZ EU-S VEZETÕK ÉRTEKEZLETÉN A BREXIT, DE NEM LESZNEK ÚJ TÁRGYALÁSOK. ELFOGADTÁK AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS MEGÁLLAPODÁSÁT A MARRÁKESI KONFERENCIÁN 150 ORSZÁG KÉPVISELÕJÉNEK RÉSZVÉTELÉVEL. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÜDVÖZÖLTE AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁNAK ELFOGADÁSÁT. SZIJJÁRTÓ PÉTER: VILÁGOSAN LÁTSZIK, HOGY BRÜSSZEL ÉS AZ ENSZ AKARATA UGYANAZ; AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁS LEGALIZÁLÁSA. BIZALMI SZAVAZÁST KÖVETEL AZ ÁTALAKULT BELGA KORMÁNYRÓL AZ ÚJ FLAMAND SZÖVETSÉG AMELY AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJA MIATT LÉPETT KI A KOALÍCIÓBÓL. A ROMÁN VÁLASZTÓK 69%-A SZERINT LE KELL VÁLTANI A VIORICA DANCILA VEZETTE BUKARESTI KORMÁNYT BCS KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÓ INTÉZET. ANTONIO TAJANI EP-ELNÖK KIÁLLT A KÁRPÁTALJAI KISEBBSÉGEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN AZ ANDRIJ PARUBIJ UKRÁN HÁZELNÖKKEL VALÓ TALÁLKOZÓJÁN. OROSZORSZÁG TOVÁBBRA IS AKADÁLYOZZA AZ UKRÁN KIKÖTÕK KÖZÖTTI KÖZLEKEDÉST A KERCSI-SZOROSON KERESZTÜL, JELENLEG 104 HAJÓ VÁR ÁTENGEDÉSRE. WASHINGTON ÉSZAK-KOREAI TISZTSÉGVISELÕKKEL SZEMBEN RENDELT EL SZANKCIÓKAT, KIBERTÁMADÁSOKRA ÉS EMBERI JOGI VISSZAÉLÉSEKRE HIVATKOZVA. AZ ISZLÁM ÁLLAM ÁLTAL TERVEZETT TÁMADÁSOKAT HIÚSÍTOTT MEG A LIBANONI RENDÕRSÉG - KÖZÖLTE A LIBANONI BELÜGYMINISZTER. A LEGFRISSEBB ADATOK SZERINT 2011 MÁRCIUSA ÓTA 560 EZREN HALTAK MEG A SZÍRIAI HÁBORÚBAN. HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT A VONAT DUNAKESZIN HÉTFÕ ESTE. TÁVOLLÉTÉBEN ÉLETFOGYTIGLANI SZABADSÁGVESZTÉSRE ÍTÉLTE JOZEF ROHÁCOT A SZLOVÁK LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG, AZ ÍTÉLET JOGERÕS. A BÓDULT, ITTAS VEZETÕK KISZÛRÉSÉRE TARTANAK AKCIÓT A RENDÕRÖK A HÉTEN - KÖZÖLTE A RENDÕRSÉG HÉTFÕN HONLAPJÁN. BORÚS, CSAPADÉKOS IDÕ VÁRHATÓ A HÉTEN, ESÕ, ÓNOS ESÕ, HÓ IS ELÕFORDULHAT, VALAMINT KISEBB LEHÛLÉSRE, FAGYPONT KÖRÜLI HÕMÉRSÉKLETRE LEHET SZÁMÍTANI.