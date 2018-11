Öt elfogatóparancs volt ellene

2018. NOVEMBER 15., CSÜTÖRTÖK AZ ORSZÁGGYÛLÉS MA A MAGYAR SZÓRVÁNY NAPJÁRA EMLÉKEZÉSSEL KEZDI MUNKÁJÁT, MAJD KILENC ELÕTERJESZTÉS ÁLTALÁNOS VITÁJÁT BONYOLÍTJA LE. A JOBBIK A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉSBEN IS KEZDEMÉNYEZI, HOGY A 2020-AT A TRIANONI BÉKESZERZÕDÉS SZÁZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL NYILVÁNÍTSÁK TRIANON-EMLÉKÉVVÉ. MACEDÓN KEZDEMÉNYEZÉSRE TELEFONON EGYEZTETTET SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER NIKOLA DIMITROV MACEDÓN KÜLÜGYMINISZTERREL. SZIJJÁRTÓ: NIKOLA GRUEVSZKI VOLT MACEDÓN MINISZTERELNÖK MENEKÜLTSTÁTUSZ IRÁNTI KÉRELME NEM POLITIKAI, HANEM JOGI KÉRDÉS. NOVÁK KATALIN: A FIATALOK ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁT TERVEZI A KORMÁNY M1. HAMAROSAN MINDEN SZÉP-KÁRTYA BIRTOKOS MEGKAPJA SZERZÕDÉSÉT A KÁRTYAKIBOCSÁTÓTÓL. EMMI: NYOLCMILLIÁRDBÓL HÚSZ EGYNAPOS SEBÉSZET LÉTESÜL AZ ORSZÁGBAN. SZIJJÁRTÓ: MAGYARORSZÁG A 19. HELYEN FELKERÜLT A 20 LEGNAGYOBB GYÓGYSZERIPARI EXPORTÕR ORSZÁG LISTÁJÁRA TAVALY. FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS: AZ EDDIGINÉL TÖBB FÕVÁROSI VÁLLALKOZÁS MENTESÜL AZ IPARÛZÉSI ADÓ ALÓL. ÉVI 10 EZER MILLIÁRD FORINT ÉRTÉKET IS TERMELHET A BELFÖLDI AUTÓIPAR MONDTA SZIJJÁRTÓ PÉTER. A HARMADIK NEGYEDÉVBEN 4,8%-KAL EMELKEDETT A MAGYAR GAZDASÁG TELJESÍTMÉNYE AZ ELÕZÕ ÉVHEZ KÉPEST - KSH JELENTÉS. EDDIG 340 EZER TONNA TISZTÍTOTT RÉPA KERÜLT BE A KAPOSVÁRON ÜZEMELÕ EGYETLEN MAGYARORSZÁGI CUKORGYÁRBA. 11 ANYAGGAL BÕVÜLT A TILTOTT DIZÁJNERDROGOK LISTÁJA JELENTETTE BE RÉTVÁRI BENCE EMMI-ÁLLAMTITKÁR. 7 FORINTTAL CSÖKKENT A BENZIN ÉS 3 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK MATEUSZ MORAWIECKI LENGYEL KORMÁNYFÕHÖZ INTÉZETT LEVÉLBEN KÖSZÖNTÖTTE A LENGYELEKET FÜGGETLENSÉGÜK VISSZASZERZÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁN. AZ EU TÖBB ORSZÁGÁNAK VEZETÕJE ÜDVÖZÖLTE THERESA MAY BRIT BRIT KORMÁNYFÕ BEJELENTÉSÉT, MISZERINT KORMÁNYA JÓVÁHAGYTA A BREXIT TERVEZETET. RENDKÍVÜLI CSÚCSÉRTEKEZLETET TARTANAK NOVEMBER 25-ÉN A BREXIT FELTÉTELRENDSZERÉRÕL - JELENTETTE BE DONALD TUSK, AZ EURÓPAI TANÁCS ELNÖKE. EP: AZ EU-BÓL SZÁRMAZÓ FEGYVEREK SÚLYOSBÍTJÁK A JEMENI KONFLIKTUST, EZÉRT AZ UNIÓS FEGYVEREXPORT SZIGORÚBB ELLENÕRZÉSE SZÜKSÉGES. A SZAÚD-ARÁBIA VEZETTE ARAB KOALÍCIÓ ELRENDELTE A JEMENI HODEIDA KIKÖTÕVÁROS ELLENI TÁMADÁSOK LEÁLLÍTÁSÁT. BELGIUM IS KILÉPHET AZ ENSZ MIGRÁCIÓS PAKTUMÁBÓL - ÍRJA A LE SOIR NAPILAP. ÚJRAVÁLASZTOTTÁK AZ AMERIKAI SZENÁTUS VEZETÕIT, A REPUBLIKÁNUS PÁRTI FRAKCIÓÉ MITCH MCCONNELL MARAD, A DEMOKRATA PÁRTIÉ PEDIG CHUCK SCHUMER SZENÁTOR. MENESZTETTÉK A FEHÉR HÁZBÓL MIRA RICARDELT, A NEMZETBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ HELYETTESÉT AZUTÁN, HOGY MELANIA TRUMP SZORGALMAZTA ELBOCSÁTÁSÁT. AZ AMERIKAI VÉDELMI MINISZTER ÉS A BELBIZTONSÁGI MINISZTÉRIUM VEZETÕJE AZ AMERIKAI-MEXIKÓI HATÁRHOZ LÁTOGATOTT MTI. A KALIFORNIAI TÛZVÉSZNEK MÁR 58 HALÁLOS ÁLDOZATA VAN, A HATÓSÁGOK TOVÁBBI 200 EMBERT ELTÛNTKÉNT TARTANAK NYILVÁN. POLITIKAI MENEDÉKJOGOT KÉRT A MAGYAR HATÓSÁGOKTÓL NIKOLA GRUEVSZKI VOLT MACEDÓN MINISZTERELNÖK - JELENTETTE BE MAGA A POLITIKUS FACEBOOK-OLDALÁN. A MACEDÓN BELÜGYMINISZTÉRIUM MEGERÕSÍTETTE, HOGY A SZÖKÉSBEN LÉVÕ VOLT MACEDÓN MINISZTERELNÖK BUDAPESTEN VAN. MACEDÓN BELÜGYMINISZTER: GRUEVSZKI ILLEGÁLISAN TÁVOZOTT AZ ORSZÁGBÓL. A TÖRÖK KÜLÜGYMINISZTER NEMZETKÖZI VIZSGÁLATOT SÜRGET DZSAMÁL HASOGDZSI ÚJSÁGÍRÓ HALÁLA ÜGYÉBEN. ÉLES VITÁT VÁLTOTT KI A BUKARESTI PARLAMENTBEN ROMÁNIA UNIÓS ELMARASZTALÁSA. BELGA NAPILAP: A BELGA KORMÁNY MIGRÁCIÓS ÁLLAMTITKÁRSÁGA NEM TÁMOGATJA AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁT. FELLÁZADTAK A RABOK ÉS TÚSZUL EJTETTÉK EGY DÉL-PERUI BÖRTÖN NÉGY ALKALMAZOTTJÁT, EGY EMBER MEGHALT EGY MÁSIK MEGSEBESÜLT. MEGSZÜNTETTÉK A SZÁLLÓ POR MIATT SZERDÁN ELRENDELT SZMOGRIADÓ TÁJÉKOZTATÁSI FOKOZATÁT NYÍREGYHÁZÁN. BIVALYOK TÁMADTAK MEG KÉT EMBERT A BORSOD-ABAÚJ ZEMPLÉN MEGYEI MÁLYINKÁN SZERDÁN, A SÉRÜLTEKET MENTÕHELIKOPTERREL KELLETT KÓRHÁZBA VINNI. LESODRÓDOTT AZ ÚTTESTRÕL ÉS AZ ÚT MENTI ÁROKBA BORULT EGY GÉPKOCSI A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TIVADAR ÉS GULÁCS KÖZÖTTI ÚTON. ORFK: EDDIG TÖBB MINT 530-AN VESZTETTÉK ÉLETÜKET KÖZLEKEDÉSI BALESETBEN IDÉN. ÁLLATKÍNZÁS MIATT EMELTEK VÁDAT EGY NÕ ELLEN, AKI BALTÁVAL AGYONVERTE HÉT KÖLYÖKKUTYÁJÁT, MAJD AZ ÁLLATOK TETEMÉT FELGYÚJTOTTA.