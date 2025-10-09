Keresés

Összetört a híres mentőorvos, könnyeivel kűzködött + videó

2025. október 09., csütörtök 12:00 | HírTV
Országos Mentőszolgálat Zacher Gábor nyugdíjba vonulás

A kérdés pedig ez: vajon tényleg nyugdíjba vonul Dr. Zacher Gábor?

  • Összetört a híres mentőorvos, könnyeivel kűzködött + videó

Dr. Zacher Gábor mentőorvost talán senkinek sem kell bemutatnunk. Egy igazi ikon, az Országos Mentőszolgálat egyik meghatározó alakja.Már orvostanhallgatóként is vonzotta a mentőautó, kezdetben ápolóként, majd mentőtisztként teljesített szolgálatot, 1986-tól pedig mentőorvosként folytatta áldozatos munkáját.Zacher doktor fanyar humora, megkérdőjelezhetetlen szaktudása és végtelen embersége hatására mindig a közösség középpontjába került. Bajtársai szeretnek vele dolgozni, pontosan tudja, hogy mivel tud mosolyt csalni az arcukra, még a legnehezebb napokon is. Szakmai tanácsért, segítségért bárki fordulhatott hozzá, mindig szeretett mesélni, tanítani és minden szituációhoz van egy jó sztorija.

Az ország toxikológusa, egyben szeretetett mentőorvosunk ugyan elérte a nyugdíjkorhatárt, még gondolni sem akar a visszavonulásra. Miután további szolgálatteljesítésének egészségügyi akadálya nincs, a Mentőszolgálat engedélyével továbbra is gyakorolhatja hivatását a Központi Mentőállomás rohamkocsiján. Azonban a hivatalos “nyugdíjas kor”betöltése és az elmúlt több mint 40 kalandokkal teli, mentőknél töltött év nem maradhatott ünneplés nélkül.

Gábor bajtársai nagy meglepetést eszeltek ki. Tegnapi szolgálata végén a doki egyik kedvenc kávézójába kapott riasztást a rohamkocsi, ahol a bejelentéssel ellentétben nem egy rossz állapotú beteg, hanem szeretett bajtársai és Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója várták. A meglepetés remekül sült el, a megható pillanatokról pedig videó is készült.

Forrás: Országos Mentőszolgálat /Facebook

Kapcsolódó tartalmak

