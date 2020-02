Őrizetbe vettek egy többszörös gyilkossággal gyanúsított pakisztánit Magyarországon

A joggal való gátlástalan visszaélésnek nevezte a KDNP országgyűlési képviselője a gyöngyöspatai esetet. Nacsa Lőrinc a Bayer show-ban úgy fogalmazott: sérti az emberek igazságérzetét, elfogadhatatlan, hogy a szegregációra hivatkozva 100 millió forint kártérítést kelljen kifizetni a magyar államnak. Hozzátette: ezt a gyakorlatot fel fogják számolni. Nem volt szegregált az a csörögi osztály, ahol a gyöngyöspataihoz hasonlóan a cigányoknak kártérítést ítélt meg a bíróság. A csörögi romákat szintén az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány segítette a perben, ahogy a gyöngyöspataiakat is. Az Országgyűlés háromnapos üléssel folytatja munkáját a következő két hétben. A képviselők kedden szavazhatnak a kormány azon javaslatáról, amely azonnali hatállyal felfüggesztené a börtönviszonyok miatti kártalanítások kifizetését. A kilépőknek üzent Tóth Bertalan, az MSZP elnöke és bejelentette, hogy pártja nem fog olyan jelölteket támogatni, akik elhagyják és elárulják őket. Létre kell hozni a negyedik magyar köztársaságot, ha 2022-ben a köztársaságpárti ellenzék az MSZP-vel együtt kormányra jut - közölte Kunhalmi Ágnes, az ellenzéki párt választmányi elnöke. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán ismerte el, hogy támogatja a fővárosi önkormányzat új rendészeti vezetőjének autósokat sarcoló tervét és elfogadhatatlannak tartja, hogy naponta csak annyi büntetést szedjenek be, mint eddig. Nagyon fontos kérdés a klímavédelem Magyarországon is, sőt a téma sokkal fontosabb annál, minthogy politikai csatározások kereszttüzében legyen - emelte ki Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kossuth Rádióban. A gazdasági növekedés szempontjából jubileumi volt a 2019. október 1-je és december 31-e közti időszak, ugyanis pont ez volt a tizedik olyan negyedév, amikor a GDP bővülése éves alapon meghaladta a 4 százalékot - mondta Tállai András államtitkár. A legnagyobb kiadás a saját otthon megteremtése, a babaváró kölcsönt az igénylők általában összekapcsolják a családi otthonteremtési kedvezmény támogatásaival – mondta Kutassy Jenő, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökhelyettese az M1-en. Szörényi Levente zeneszerző, előadóművész vehette át az Emberi Méltóság Tanácsa által alapított Emberi Méltóságért kitüntetést. A csángók nincsenek egyedül, részei a magyar nemzettestnek, ezért kötelességünk, hogy mindenben segítsük a fennmaradásért folytatott harcukat - jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Csángó bálon. Jövő év végéig elkészül a Via Carpatia utolsó magyarországi, Miskolctól a szlovák határig vezető szakasza, és már idén nyáron átadják a Románia határa felé vezető szakaszt - közölte Mosóczi László államtitkár a lengyelországi Krasiczynben. Levélben kívánt bölcsességet és áldott szolgálatot a tegnap felszentelt Kovács Gergely gyulafehérvári érseknek Orbán Viktor miniszterelnök. A levelet a felszentelési ceremónia végén Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes olvasta fel. 89-re emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma Olaszországban, az első olyan európai országban, amelynek saját állampolgárai haltak meg a tüdőgyulladást okozó vírus következtében. Az észak-olaszországi Lombardia és Veneto térségében lezárják az új koronavírus gócpontjait; az ott élők a következő két hétben nem hagyhatják el a területet, és senki nem léphet be oda - jelentette be Giuseppe Conte olasz miniszterelnök. Életbe lépett a több mint ötvenezer embert érintő vesztegzár Észak-Olaszországban. Az érintett térségben leállították a vasúti és a helyi tömegközlekedést, valamint kaszárnyákat készítettek elő, ahol további személyeket tudnak karanténba helyezni. Újabb kilencvenhét ember esett áldozatul a koronavírus-járványnak Kínában, és 648 új fertőzöttet regisztráltak - számolt be a pekingi Nemzeti Egészségügyi Bizottság. A legmagasabb szintű készültséget vezették be Dél-Koreában az új koronavírus miatt - jelentette be Mun Dzse In elnök Szöulban. A dél-koreai hatóságok 169 új fertőzöttről és újabb halálos áldozatokról számoltak be. Bernie Sanders nyerte a nevadai előválasztást a demokratáknál. Ezzel a vermonti szenátor megerősítette vezető szerepét a párton belül. Bár hivatalos végeredmény még nincs, második helyen Joe Biden korábbi alelnök végzett. 5,9-es erősségű földrengés volt az iráni-török határnál - legkevesebb heten meghaltak. Feladta magát a csepeli emberölés feltételezett elkövetője - közölte a rendőrség. Labdarúgó NB I: Budapest Honvéd - Puskás Akadémia 1:1; Kaposvár - Újpest 0:1; Paks - Debrecen 4:2; MOL Fehérvár FC - Zalaegerszeg 4:1; Kisvárda - Diósgyőr 2:2; Mezőkövesd - Ferencváros 3:0 Női kosárlabda NB I: Atomerőmű KSC Szekszárd - NKE-FCSM Csata 101:53 Férfi vízilabda ob I: VasasPlaket - AVUS Szombathely 8:10 Babos Tímeának nem sikerült a főtáblára jutnia a dohai keménypályás női tenisztornán. A jognak kitüntetett szerepe van a sportban, és egyre nagyobb szükség van olyan jogászokra, akik a sport világában is jártasak - mondta Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára a Budapesti Jogász- és Sportolóbálon. Az eseményen posztumusz életműdíjat kapott Wichmann Tamás kenuvilágbajnok, ugyancsak életműdíjjal tüntették ki Szekeres Pál parasportolót és Keleti Ágnes olimpiai bajnok tornászt.