Óriási fogás – magyar bűnbandához köthető, 70 milliárd forint értékű kokaint foglaltak le Dominikán

2025. október 30., csütörtök 15:35 | MTI
kokain drogfogás magyar bűnbanda

Sikeres nemzetközi rendőrségi akció zárult le: összesen 2,2 tonna kokainszállítmányt foglaltak le a Dominikai Köztársaságban, a Caucedo kikötőjében. A lefoglalt kábítószer egy magyar irányítású bűnbandához köthető.

  • Óriási fogás – magyar bűnbandához köthető, 70 milliárd forint értékű kokaint foglaltak le Dominikán

A rendőrségi bejelentés szerint a rajtaütés a magyar, a szlovák, a spanyol és a német hatóságok együttműködésének köszönhetően valósult meg. Az információt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatalának főosztályvezetője közölte csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

A banda vezetője M. Ferenc volt, akit Németországban fogtak el, és várja a kiadatását. A magyar férfi cégein keresztül a többi között banánt, nádcukrot, ruhát és ócskavasat importált Dél-Amerikából, a kokaint pedig a termékek között elrejtve juttatta be Európába

- közölte Csupor Máté.

A férfi segítségére volt F. Gyula, aki strómanok bevonásával alapított szlovák cégeket a kereskedelmi tevékenység folytatására, illetve tárgyalt a világ legnagyobb konténerszállító cégeivel, és szervezte a szállítmányokat Közép- és Dél-Amerikából. Utóbbi férfit - akit a Nemzeti Adó és Vámhivatal 10 milliárd forint értékű költségvetési csalással gyanúsít - már korábban őrizetbe vették - tette hozzá a főosztályvezető.

Elmondta:

a bizonyítékok birtokában a magyar, a szlovák, a spanyol és a német hatóságok az EUROJUST (Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége) égisze alatt egy Magyarországon létrehozott műveleti központ irányításával 580 rendőr bevonásával 45 helyszínen csaptak le, köztük 13 helyen Magyarországon.

A Dominikában lefoglalt 70 milliárd forint értékű kokain mellett a magyar és szlovák nyomozók összesen 370 ezer eurót találtak, illetve Szlovákiában rábukkantak egy illegális cigarettagyárra is, ahol 3,5 millió szál cigarettát és 14 tonna dohányt foglaltak le.

Szlovákiában tíz, Magyarországon pedig két, a bűnszervezethez köthető személyt fogtak el - tette hozzá.

Arról is beszámolt:

M. Ferenc a gyanú szerint Magyarországon is több száz kilogramm drogot értékesített, köztük 60 ezer ecstasy tablettát, 280 kilogramm marihuánát és 40 kilogramm kokaint.

Továbbá egy erőszakos bűncselekménnyel is gyanúsítják, mert egy korábbi üzlettársának a rokonát székhez kötötte és fegyverrel fenyegette.

A rendőr őrnagy úgy értékelt: az ügy megmutatta, hogy a globális szervezett bűnözés ellen csak nemzetközi együttműködéssel lehet hatékonyan fellépni.

