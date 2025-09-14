Keresés

Óriási baleset, egy halálos áldozat az M1-es autópályán

2025. szeptember 14., vasárnap 11:43 | MTI
halálos baleset tragédia baleset M1-es autópálya

Halálos baleset történt az M1-es autópályán Mánynál, ahol a 31-es kilométerszelvénynél a Győr felé vezető irányban három gépkocsi karambolozott.

  • Óriási baleset, egy halálos áldozat az M1-es autópályán

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az ütközés miatt az egyik jármű kigyulladt. A tüzet a közútkezelő helyszínen tartózkodó szakemberei kezdték el oltani, majd az oltást a bicskei önkormányzati tűzoltók fejezték be. A bicskei egység, a tatabányai és a bajnai hivatásos tűzoltók, valamint a mentők járművei mellett mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, ahol teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat.

Tóth Anikó, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőr századosa az MTI kérdésére megerősítette, hogy a balesetben egy nő életét vesztette.

Fotó: M7 - M1 autópálya figyelő

Újabb tiszás öngól + videó

Újabb tiszás öngól + videó

 Egy jó házasságban is lemondunk a szuverenitásunk bizonyos részeiről – így érvelt egy pártrendezvényen Tarr Zoltán amellett, hogy Magyarországnak fel kell adnia az önrendelkezés egy részét az Európai Unióban.

