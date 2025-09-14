Óriási baleset, egy halálos áldozat az M1-es autópályán

Megosztás itt:

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az ütközés miatt az egyik jármű kigyulladt. A tüzet a közútkezelő helyszínen tartózkodó szakemberei kezdték el oltani, majd az oltást a bicskei önkormányzati tűzoltók fejezték be. A bicskei egység, a tatabányai és a bajnai hivatásos tűzoltók, valamint a mentők járművei mellett mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, ahol teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat.

Tóth Anikó, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőr századosa az MTI kérdésére megerősítette, hogy a balesetben egy nő életét vesztette.

Fotó: M7 - M1 autópálya figyelő