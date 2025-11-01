Órákon át erőszakolt három férfi egy 18 éves lányt Szegeden

Megosztás itt:

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

Miután két társával egymást váltva, illetve egyidőben megerőszakolta, a közösségi médiában közölte az egyik erőszaktevő az áldozatával, hogy bár egyikük sem használt óvszert, nyugodjon meg, nem lesz terhes – írja a közösségi oldalán a Rendészeti Államtitkárság.

A 19 éves V. Zsolt János, a 37 éves D. Attila és a 40 éves J. Viktor október 21-én éjjel, Szegeden, a Széchényi térről ragadták magukkal egyikük bérleményébe 18 éves áldozatukat, akihez egy férfiismerőse csatlakozott. A fiatal nőn hárman, négy órán keresztül élték ki a nemi vágyaikat. Az ismerős egy számítógépen játszott, és közben mobiltelefonjával készített felvételt a lakásban történtekről. Azt mondta, azért nem tett semmit, hogy megvédje a lányt, mert félt.

„A borzalmak után ketten kikísérték a lakásból egy buszmegállóba a minden porcikájában meggyötört áldozatot, aki aljas meggyalázásáról fájdalmaiból, orvosi vizsgálatát követően, ismerősétől, majd a közösségi médián keresztül kapott üzenetből szerzett tudomást” – fogalmaztak a bejegyzésben.

A rendőrség alig egy nap alatt azonosította és elfogta mindhárom gyanúsítottat. A bíróság azóta elrendelte letartóztatásukat.

Fotó: Rendészeti Államtitkárság