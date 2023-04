Online bűncselekmények: a legkisebb gyanú esetén is forduljunk a hatóságokhoz

Megosztás itt:

A rendőrség folyamatosan kampányol az online térben elkövetett csalások ellen.

„Mint ahogy az életünkben is sok minden áttevődött az online térbe, az ügyintézések, a vásárlás és a többi, ugyanígy a bűncselekmények is és az elkövetők is megtalálták ezt a teret” – mutatott rá Oláh-Paulon László, az Országos Rendőr-főkapitányság osztályvezetője.

A bűnözőknek nem kell bankot rabolniuk, a bűncselekmény elkövetéséhez elég egy telefon vagy egy számítógép. Adathalász telefonhívásokkal vagy e-mailekkel próbálnak az áldozatok pénzéhez hozzáférni.

Az elkövetők észrevétlen nyomásgyakorlással elvonják az áldozat figyelmét, aki amire feleszmél, már át is vertek.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy ne dőljünk be a csalóknak, és azt tanácsolják, a legkisebb gyanú esetén is forduljunk pénzintézetünkhöz és a rendőrséghez.