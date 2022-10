Öngyilkossággal fenyegetett a megkéselt kislány édesapja

Megosztás itt:

Mint arról a Bors is beszámolt, szeptember elején több késszúrással megsebesítette a hatéves lányát egy apostagi nő. Judit nem tudott magyarázatot adni a tettére, viszont vele élő idős édesapja lapunknak elmondta, hogy az angoltanári végzettséggel rendelkező nő mentális betegségben szenved, és több alkalommal is kihagyta a számára felírt gyógyszer beszedését. A kis Fanni már jobban van, de kérdés, hogy ki fogja felnevelni. Az anya bizonyára évekre börtönbe vagy elmegyógyító intézetbe kerül.

Nem sokkal a tragédia után a Bors megtalálta a gyermek édesapját, Pétert, aki kinyilvánította, hogy mindenképpen szeretné a lányát magához venni,

de az ügyet bonyolítja, hogy Fanni nem az ő családnevét viseli, és papíron egyelőre nincs köze a gyermekhez. A célja megvalósításának érdekében pert kell indítania az apaság megállapítása iránt.

Péntek reggel ugyanez a férfi egy szomorú ügyben fordult a Bors munkatársához.

Megyek a kisfiam után!

– írta a Messengeren. Ezzel utalva tragédiájára, amikor sok évvel ezelőtt egy másik kapcsolatából származó gyermeke közvetlenül a születés után elhunyt. Péter most kifejtette, hogy sok szörnyűség érte, ráadásul most a párja is szakított vele.

– Nincs lakcímem, de van fagyállóm.

Szépen felöltözöm, ahol remélem, nem találnak meg időben.

A lehető legkevesebbet szeretnék létezni ezen a földön tovább – közölte, majd egy képet is küldött a kikészített vegyszerről. Természetesen azonnal megkérdezték a pontos címet, de nem volt hajlandó elárulni.

Hoztam egy döntést. Aztán majd mindenki elszámol magával, hogy tönkretettek egy normális mebert

– fejezte be a kommunikációt.

Állampolgári kötelességüknek eleget téve azonnal értesítették a segélyhívó központot. A rendőrség a férfi neve és városa alapján beazonosította Pétert, és azonnal ki is szállt a helyszínre. Mint kiderült, Péter más ismerősét is beavatta öngyilkos tervébe. Az egyenruhások elbeszélgettek vele.

Amikor a hatóság emberei kiértek, még nem ivott a folyadékból, és vélhetően csak a figyelmet próbálta magára felhívni.

Van segítség!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!

