Öngyilkos lett egy tatabányai diák

Az öngyilkosságot senki sem érti

– A Tatabányai Tankerületi Központ is mély megdöbbenéssel áll az eset előtt, ugyanis az igazgató tájékoztatása alapján annak ellenére, hogy az elhunyt diák másfél hónapja érkezett még csak az iskolába, az intézményi közösségbe jól beilleszkedett, tanulótársai is elfogadták. Az ügyben jelenleg is közigazgatási eljárás keretében rendőrségi nyomozás zajlik, amelynek megállapításai mentén lehet az okokat feltárni és a szükséges intézkedéseket megtenni. A Tankerületi Központ az iskolában dolgozó szociális segítő közreműködését már igénybe vette, de a trauma feldolgozása érdekében pszichológus szakember bevonásával minden segítséget meg kíván adni az intézménynek és a diákoknak – válaszolta a tankerület.

Van segítség!

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány várja a krízishelyzetbe jutott fiatalok hívását a 116-111-es telefonszámon, előhívószám, vagy körzetszám nélkül. A 24 órás, névtelen, anonim és ingyenes szolgáltatásuk azoknak a gyerekeknek és fiataloknak is lehetőséget és esélyt adnak a változásra, akik nem tudnak a családjukra, vagy tanáraikra számítani.

Forrás: KEMMA

Fotó: Canva