Öngyilkos akar lenni a New Yorkban megölt magyar édesanya gyilkosa

Mint ahogy azt az Origo több cikkben is megírta, a 44 éves David Bonola végzett a magyar édesanyával. A gyilkos korábban a család alkalmazottja volt, így volt alkalma kifigyelni, hol rejtik a ház egyik kulcsát.

Április 16-án aztán

58 SZÚRÁSSAL VÉGZETT A MAGYAR CSALÁDANYÁVAL,

miközben annak kamasz fia az emeleten tartózkodott. Bonola, miután elfogták, a rendőröknek azt mondta, hogy az asszony korábban a szeretője volt, többször szakítottak, azon a tragikus szombati éjjelen pedig úgy érezte, újrakezdené kapcsolatukat. Orsolya barátai szerint mindez viszont elképzelhetetlen, és a hatóságok szerint is az valószínűbb, hogy

A FÉRFI REMÉNYTELENÜL SZERELMES LEHETETT A MAGYAR CSALÁDANYÁBA, AKI VISZONT NEM VISZONOZTA AZ ÉRZELMEIT.

Késeket vásárolt

Lehetséges, hogy ezt akarta bevallani bírósági meghallgatásán, ahol azonban ügyvédei az utolsó pillanatban elhallgattatták, így néma maradt végig - írta a lap.

Az azonban bizonyos, hogy

BONOLA EGÉSZ KÉSGYŰJTEMÉNNYEL KÉSZÜLT A GYILKOSSÁGRA:

ugyanazon márkából vagy féltucatnyit vásárolt rémes tette előtt. A férfi jelenleg is rácsok mögött ül, óvadék ellenében sem szabadulhat, és most is 24 órás őrizet alatt áll, mivel több jel utal arra, hogy a férfi öngyilkos akar lenni a cellájában.

Ha Ön, vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelki elsősegély számot!

