Olyan videó készült az óvónőkről, hogy azonnal riasztották a zsarukat

Kattant a bilincs annak a két óvónőnek a kezén, akik két-, illetve hároméves gyerekekkel kegyetlenkedtek. Az esetre talán soha nem derül fény, ha nem készül róluk leleplező felvétel.

Ami jelenleg bizonyos: az egyik tanerő centikről ordított a kisgyermekek arcába, megfélemlítve őket, míg a másik az egyik gyermek ujjaira taposott, míg egy másik hátába térdelt. Tette mindezt nem csak szánt szándékkal, de láthatóan úgy, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. Az amerikai Georgia államban, közelebbről Roswell városában található óvoda két alkalmazottját, a 40 éves Zeina Alostwanit és a 19 éves Soriana Bricenót a hatóságok őrizetbe vették. Alostwani esetében a bíró 75 ezer dolláros (27,6 millió forintos) óvadékot állapított meg, Briceno azonban menekült státusza miatt nem védekezhet szabadlábon.

Kegyetlenkedéseikre azt követően derült fény, hogy az egyik kisgyermek édesanyja, Gloria Barghi úgy döntött, ránéz az óvodai foglalkozás élő internetes közvetítésére. Mint utólag elmesélte a sajtónak: egyszerűen volt egy olyan érzése, hogy rá kell néznie a gyermekére. Nem hitt a szemének: épp, amikor felcsatlakozott a zárt közvetítésre, akkor történt meg az egyik gyerkőc bánalmazása.

Az óvoda tehetetlen volt

Az asszonyt nem csak a látottak zaklatták fel, de az intézmény tehetetlensége és felkészületlensége.

– Az igazgató rám nézett, és megkérdezte: "Azt akarja, hogy felfüggesszem őket?", mire én azt mondtam: "Elhiheti, ezt akarom. Tegye meg most!"

Az asszony arról is beszámolt: utólag a saját gyermeke is egyértelműen bántalmazás jeleit mutatta, csak ezeket ő nem ismerte fel időben. A hatóságok egyébként jelenleg visszanézik a korábbi videófelvételeket, hogy kiderítsék, a két tanárnő hány alkalommal és kikkel kegyetlenkedett, emellett más alkalmazottak is hasonlóan viselkedtek-e a gyermekekkel.

Georgia államban egyébként az ellenük felhozott vádakért öttől 20 évig terjedő börtönbüntetés adható – írja a Daily Mail.

