Egy családi háznál történt robbantás késő este Esztergomban. Információk szerint egy zavart férfi robbantással fenyegetőzött. Később ezt meg is tette. A helyszínen lévő TEK-esek és rendőrök közül egy ember életét vesztette. Szilas Balázs, az Esztergom TV munkatársa tudósított a Híradóban.

Vezércikk: Felszólalt Novák Katalin az ENSZ Közgyűlésen

Oroszország tavaly az ortodox húsvét és karácsony idejére is fegyverszünetet ajánlott. Az ukránok az elsőt el sem fogadták, a másodikat megszegték. Csoda, ha Novák Katalin a békevágy hiányára utalva Ukrajna szerepét feszegette az ENSZ new yorki közgyűlésén? A témában a Vezércikk vendégei is véleményt mondtak.