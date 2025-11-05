Keresés

Kék hírek

Nőtt a szentmártonkátai vonatbaleset halálos áldozatainak a száma

2025. november 05., szerda 12:46 | Borsonline
áldozatok tragédia vonatbaleset Szentmártonkáta

Meghalt a szentmártonkátai vonatbaleset hatodik áldozata. Ő is abban az autóban ült, amely a piros jelzés ellenére a sínekre hajtott. A balesetnek összesen hat áldozata van – számolt be a Bors.

  • Nőtt a szentmártonkátai vonatbaleset halálos áldozatainak a száma

Kedd este Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán. Az elsődleges információk szerint az autós annak ellenére hajtott a sínekre, hogy a lámpa pirosan jelzett. A baleset kedd este kilenc óra után történt. A kocsiban hatan ültek, öten a helyszínen meghaltak.

A hatodik áldozat életéért egészen mostanáig küzdöttek, de ahogy azt a Bors megtudta, az ő életét sem lehetett megmenteni.

Ami biztos, hogy az érkező Tokaj Intercity előtt hajtott a sínekre egy autós. Tette mindezt a lámpa piros jelzése ellenére. A vonat olyan erővel gázolta el a kocsit, hogy a szemtanúk szerint legalább 500 méteren keresztül tolta maga előtt. 

Az autóban hatan utaztak, közülük öten a helyszínen meghaltak.

 

 

