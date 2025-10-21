Robbanás és lángtenger – Nincs sérültje a tegnapi Mol tűzesetnek + videó

Megosztás itt:

Közleményükben azt írták: hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében; a tüzet lokalizálták a tűzoltók, és dolgoznak a területen. Kiemelték: személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják. Előzőleg a katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy egy alapanyag-feldolgozó üzem gyulladt ki.

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, nincs tudomásuk arról, hogy a tűzesetben megsérült volna valaki. A közleményben kiemelték, hogy az alapanyag-feldolgozó üzemben keletkezett tűzhöz elsőként a létesítmény tűzoltói érkeztek ki. Az esethez érdi, törökbálinti, fővárosi, szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a Pest és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották. A tűzoltók hab- és vízágyúkkal oltják a tüzet - tették hozzá.

Vezér Mihály (Értünk Százhalombattai Közéleti Egyesület) polgármester valamivel éjfél előtt azt írta a Facebook-oldalán: folyamatosan kapcsolatban vannak a finomító veszélyelhárítást irányító operatív törzsével. "Az önkormányzat részéről a vezetői törzs szolgálatba lépett, és ellátja feladatát" - tette hozzá, folyamatos tájékoztatást ígérve a lakosságnak. Szemtanúk arról számoltak be hétfő éjjel az MTI-nek, hogy a Mol százhalombattai olajfinomítója felől kilométerekről látszanak a lángok, és füst gomolyog. A polgármester kedd hajnalban is közzétett egy posztot. Abban így írt: "Tudomásunk szerint a tűz oltása jelenleg is folyamatban van. A szakemberek körülhatárolták az érintett területet, és kontrollálják a helyzetet. Önkormányzatunk munkatársai ügyeletben dolgoznak, és folyamatosan figyelik az eseményeket. A lakosságnak nincs teendője."

Forrás: MTI

Fotó: Olvasói fotó