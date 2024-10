Németországi prostitúcióra vettek rá nőket

Megosztás itt:

Vádat emeltek 6 kecskeméti férfi és 5 kecskeméti nő ellen azért, mert nőket németországi prostitúcióra bírtak rá, keresményüket pedig elvették - tudatta a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közleményben kedden az MTI-vel.

A vádlottak közül négyen testvérek, a többiek családtagok, rokonok. 2020-2022 között abból éltek, hogy főként Kelet-Magyarországról nehéz anyagi körülmények között élő nőket szerveztek be németországi prostitúcióra. A kiszolgáltatott helyzetben lévő sértetteket azzal vették rá az együttműködésre, hogy a hazaihoz képest kedvezőbb körülményeket, nagyobb bevétel lehetőségét ígérték. Volt, akit gyári munka ígéretével csaltak külföldre, a vádlottak több esetben - így egy kiskorú lánynál is - szerelmi kapcsolatból eredő érzelmi kiszolgáltatottságot használtak ki. A kuncsaftoktól kapott pénzt a vádlottak elvették a sértettektől, volt, hogy az egészet meg is tartották - írták. Az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozott a német és a magyar ügyészség együttműködésével. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség a vádlottak közül a kiskorút is dolgoztató párost emberkereskedelem és kényszermunka súlyosabban minősülő - rendszeres előny szerzése céljából, szexuális cselekmény végzése érdekében, megtévesztéssel, a sértett kiszolgáltatott helyzetét kihasználva, rábírással, 18. életévét be nem töltött, illetve több ember sérelmére elkövetett - esetével vádolta meg és ezért velük és társaikkal szemben fegyház kiszabását indítványozta. Emellett az ügyészség a bűncselekményekből jelentős anyagi hasznot szerző vádlottakkal szemben ingatlanok és gépjárművek elkobzását indítványozta. Az ügy a Kecskeméti Törvényszéken folytatódik - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.