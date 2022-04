Nemcsak kenderesi lakosokkal, de Fortunával is ujjat húzott

Megosztás itt:

Egy 34 éves férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy egy kenderesi lángossütő ablakát egy tégladarabbal betörte, majd az üzletből készpénzt, 92 db kaparós sorsjegyet tulajdonított el. A kenderesi lakos nem elégedett meg ennyivel, magával vitte a lottózó terminált is. A bejelentést követően a kiérkező rendőrök a bűncselekmény helyszínétől alig másfél kilométerre elfogták a jogsértőt. Az egyenruhások dolgát megkönnyítette a jogsértő, ugyanis a férfi menekülése közben szétszórta a sorsjegyeket. A terhelt estéje a rendőrségi fogdában ért véget. A gyanúsított nem ismeretlen egyébként a nyomozók előtt, hiszen jelenleg is folyamatban van ellene büntetőeljárás. A korábbi bűncselekményeket 2022. március hónapban valósította meg, akkor kenderesi magánházakba ment be és kéziszerszámokat, készpénzt, gyógyszereket és egy kerékpárt tulajdonított el. A Karcagi Rendőrkapitányság ötrendbeli lopás vétség elkövetése miatt folytat eljárást.

A nyomozó hatóság a gyanúsított őrizetbe vételéről határozott és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására.

Police.hu