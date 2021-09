Nem úszta meg a felelősségre vonást a dorogi rongáló

Megosztás itt:

A dorogi nyomozóknak egy egy évvel ezelőtt kezdődő rongálás elkövetőjét sikerült azonosítani. A helyi lakost összesen 12 rendbeli bűncselekmény elkövetésével gyanúsították.

A Dorogi Rendőrkapitányság nyomozóinak kitartó munkája során sikerült egy olyan elkövetőt azonosítani, aki - több mint egy éve - folyamatosan követett el bűncselekményeket a városban. A rendőrök újra és újra elővették az egyesített bűnügyeket, hogy a tettest kézre kerítsék. A gyanú szerint 2020. július hónapban egy helyi mosoda ajtaját betörte, egy fagylaltozó falát spray-vel lefújta. Egy dorogi telephelyen már jóval nagyobb károkat is okozott a 30 éves férfi. Szeptemberben több kamiont és vontatmányt is megrongált, a kár több millió forint lett. Még ebben a hónapban öt személygépkocsit megrongált, itt is több mint 1 millió forint lett a kárösszeg. Ezen felül még a dorogi önkormányzat épületében okozott károkat, valamint gépjárművet és rakományt is megrongált. A férfi, végül az önkormányzatnak egy emailt küldött, aminek nem teljesítése esetén, további rongálásokat helyezett kilátásba.

A gyanú szerint elsődlegesen több mint 9 millió 500 ezer forint kárt okozott a sértetteknek. A rendőrök végül 2021. szeptember 22-én gyanúsítottként kihallgatták Sz. Márkot, aki a bűncselekmények elkövetését beismerte. Ellene 1 rendbeli jelentős kárt okozó rongálás bűntett, 1 rendbeli nagyobb kárt okozó rongálás bűntett, 8 rendbeli kisebb kárt okozó rongálás vétség, 1 rendbeli szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó falfirka elhelyezésével elkövetett rongálás vétségének, és 1 rendbeli kényszerítés bűntettének elkövetése miatt indult büntetőeljárás.

Police.hu

Kép: Police.hu