Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 09. Vasárnap Tivadar napja
Jelenleg a TV-ben:

Szélesvásznú történelem - Ez történt Budapesten

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kék hírek

Nem teríti már a „cuccot” a dombóvári drogdíler

2025. november 09., vasárnap 10:11 | MTI
drogdíler rendőrség elfogás letartóztatás

Letartóztattak egy 38 éves dombóvári drogdílert, aki csaknem két éve árult rendszeresen kábítószert a városban - közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság vasárnap az MTI-vel.

  • Nem teríti már a „cuccot” a dombóvári drogdíler

Mint írták, a dombóvári nyomozókhoz eljutott, hogy egy helyi lakos kábítószert árul a városban. A férfit a napokban ellenőrizték a rendőrök, akik a kocsijában több mint 300 ezer forintot, zöldes-barna növényi törettel töltött cigarettacsikkeket és tasakokba porciózott fehér port találtak.

A gyorsteszt a csikkek esetében cannabisra, a zacskózott anyagnál pedig amfetaminra mutatott pozitív jelzést. A nyomozók átkutatták a férfi otthonát is, ahol növényi törmeléket, kábítószer-csomagoláshoz használt eszközöket - mérleget, kis zacskókat - és több mint 100 adag fehér port találtak - közölték.

A közlemény szerint a 38 éves férfit előállították és elszámoltatták, valamint kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsították meg.

A díler beismerte, hogy többeket "kisegített", amikor szükségük volt "cuccra", a marihuána grammjáért 3500 forintot, míg a speedért 4000 forintot kért.

Azt is elismerte, hogy ő is fogyasztó, amit megerősített a gyorsteszt is, az ugyanis metamfetaminra, amfetaminra és THC-ra is pozitívat jelzett - írták.

A dombóvári nyomozók lefoglaltak egy több millió forint értékű autót is, a férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság el is elrendelt.

 

További híreink

Így néz ki most a Fátyol-vízesés – sokkoló felvételek a Szalajka-völgyből – videó

Rendívüli Kormányinfó – A levegőből jelentette be Orbán Viktor a történelmi Trump-alku részleteit + videó

Schumacher rápirított a fiára, miután az eljegyezte magyar szerelmét

Nem kókler, hanem zseni: Bognár György megint fityiszt mutatott az őt kritizálóknak

Mindenki ledöbbent: az egyik legjobb énekes esett ki a Sztárban Sztár All Stars-ból

Elek Gábor dühösen üzent a bravúrgyőzelem után, Katrine Lunde a jövőjéről beszélt lapunknak

Hankó Balázs máris megdöbbenést keltett egy washingtoni tárgyaláson

6 ártalmatlannak tűnő szokás, ami idő előtt öregíti az agyunkat

Terrortámadás Washingtonnál: fehér port tartalmazó csomaggal támadták meg az amerikai elnöki repülőtéren dolgozókat

További híreink

Terrortámadás Washingtonnál: fehér port tartalmazó csomaggal támadták meg az amerikai elnöki repülőtéren dolgozókat

Az Európai Unió befagyasztaná az orosz központi bank nyugaton tárolt milliárdjait – egy német professzor szerint ez jogsértés

Droghálózatot számoltak fel a rendőrök idehaza

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Rendívüli Kormányinfó – A levegőből jelentette be Orbán Viktor a történelmi Trump-alku részleteit + videó
2
Nógrádi György: „Orbán Viktor győztesként tért haza Washingtonból” + videó
3
Bűncselekmény történt – Interaktív térkép készült a Tisza Párt kiszivárgott adataiból + videó
4
Új alapokon az amerikai–magyar kapcsolatok: a józan ész diadala Brüsszel felett + videó
5
Nincs több sorban állás? Itt az új „ömlesztős” automata, ami percenként 100 palackot nyel el
6
Egy kulisszák mögötti videót osztott meg Orbán Viktor + videó
7
Alig van túlélője egy malajziai hajószerencsétlenségnek
8
Droghálózatot számoltak fel a rendőrök idehaza
9
A magyar delegáció jóval túlteljesítette a minimálisan kitűzött célt Washingtonban
10
Újabb félmilliárd a hit és a zene szolgálatában: Indul a vallásos könnyűzenei pályázat

Legfrissebb híreink

Földrengés és cunamiriadó Japánban

Földrengés és cunamiriadó Japánban

 Helyi idő szerint vasárnap este erős földrengés sújtotta Japán északi régióit. A japán meteorológiai szolgálat közlése szerint a fő rengést további utórezgések követték. A szakhatóságok a földmozgás következtében azonnal cunamiriadót adtak ki, és felszólították a lakosságot a tengerparti területek elhagyására.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Droghálózatot számoltak fel a rendőrök idehaza

Droghálózatot számoltak fel a rendőrök idehaza

 Droghálózatot számoltak fel Orosházán a Békés vármegyei rendőrök, akik egy szeptemberben elfogott, kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítható férfi felsőbb kapcsolatára csaptak le - közölte a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság vasárnap az MTI-vel.
Baleset történt az M1-es autópályán Bőny közelében

Baleset történt az M1-es autópályán Bőny közelében

 Szalagkorlátnak hajtott egy kisbusz vasárnap reggel az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bőny közelében, a 108-as kilométernél - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) és az Útinform.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!