Nem kevés bírságot kapott az a férfi, aki rálőtt autóstársára Miskolcon

Az úttesten álló férfi megijedt a lövéstől, megrúgta a fegyvert használó férfi autójának résnyire nyitott ajtaját és megpróbálta az eszközt is kicsavarni az elsőrendű vádlott kezéből, az azonban nem sikerült neki. Mindezeket követően a másodrendű vádlott is visszaszállt gépjárművébe és mindketten távoztak a helyszínről.

