Nem emlékszik, hogy megölte édesanyját, túl részeg volt

A 44 éves vádlott és édesanyja között rendszeresek voltak a veszekedések, a férfi szerint soha nem voltak jóban, mert az asszony nem tekintette a fiának, és ezt többször meg is mondta neki. Viszonyuk tovább romlott, amikor anyja élettársa hozzájuk költözött.

A férfi egy éve ittasan ment haza, mindkettőjükkel dulakodni kezdett. Az élettárs nyakát egy szárvágóval vágta meg, majd az anyjának támadt.

A vádlott őt is földre lökte és egy konyhakéssel a nyakába szúrt. Majd legalább hat alkalommal az arcára és a fejére taposott, miután a sértett a földre került. Mellkast, fejét is megrugdosta valamint fojtogatta is. V. Istvánné sértett a helyszínen meghalt. Halála kivérzés miatt következett be - ismertette Vámos Tamás, ügyész.

A férfi a bíróságon nem tett vallomást, a nyomozati jegyzőkönyvből a bíró olvasott fel. Ebből az derült ki, hogy a gyilkosság idején annyira ittas volt, hogy semmire nem emlékezett.

Az a következő emlékképem hogy a rendőrök már bilincsbe vertek, hogy közte mi történt, nem emlékszem. Arra sem, hogy akkor összevesztem édesanyámmal vagy a Bélával, vagy mi miatt történt ez az egész, és hogyan zajlott le. Feltett kérdésre elmondom, hogy aznap körülbelül 3-4 liter bort ihattam meg. Feltett kérdésre elmondom, hogy korábban is voltak már emlékezet kieséseim, amikor ilyen sokat ittam - idézte fel Duduka Attila, bíró.

Az ügyet a Kaposvári Törvényszék kiemeltként kezeli. A következő tárgyaláson a bíróság igazságügyi szakértőket hallgat meg.