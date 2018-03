Nem először ölt a rákóczifalvai kettős gyilkos

Egy harmadik emberölést is elismert az az előzetesben lévő 25 éves férfi, aki a gyanú szerint idén februárban két férfit vert agyon Rákóczifalván. A településen december 24-én találtak holtan otthonában egy idős férfit, ám az akkor beszerzett adatok és orvosszakértői vélemények nem támasztották alá az idegenkezűséget, ezért a rendőrség közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálódott. A megyei nyomozók azonban a februári emberöléseket követően ezzel a halálesettel is összefüggésbe hozták a férfit, aki hétfőn elismerte a harmadik gyilkosságot is.